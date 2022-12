Alluvione nel Messinese: treno bloccato da ore a Barcellona Pozzo di Gotto

MeteoWeb

Sta creando tanti problemi l’alluvione che sta colpendo il Messinese, dove un temporale autorigenerante sta scaricando piogge incessanti. Si registrano frane e allagamenti diffusi in tante località del Messinese tirrenico: i soccorritori sono già al lavoro con mezzi meccanici per rimuovere frane e detriti tra Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore.

Anche i passeggeri di un treno stanno subendo gli effetti del maltempo. Vicino alla stazione di Barcellona Pozzo di Gotto, infatti, un treno è bloccato da tre ore in un terrapieno, mentre fuori continua a diluviare

Saranno ore difficile per il Messinese: massima attenzione.

