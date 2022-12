Ambizioni lunari per la Corea del Sud: la sonda Danuri entra nell’orbita del satellite

MeteoWeb

Danuri, la prima missione di esplorazione dello Spazio profondo della Corea del Sud, ha finalmente raggiunto la Luna, dopo un viaggio di 4 mesi.

L’ingresso nell’orbita lunare della sonda Danuri era previsto venerdì 17 dicembre alle 20:45 ora italiana, secondo quanto riportato dal Korea Aerospace Research Institute (KARI). La manovra, la prima delle 5 accensioni del motore pianificate fino al 28 dicembre per perfezionare l’orbita di Danuri attorno alla Luna, aprirà la strada alla sonda per raggiungere i suoi obiettivi scientifici.

Danuri, noto anche come Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), ha iniziato il suo lungo e tortuoso viaggio verso il satellite il 4 agosto: è stato lanciato con un razzo Falcon 9 SpaceX dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. La sonda lunare ha percorso finora oltre 5,4 milioni di km, hanno riferito i funzionari del KARI.

Il lancio ha portato Danuri a seguire una traiettoria di trasferimento lunare balistico, facendo seguire alla sonda un viaggio di 134 giorni, in loop, a basso consumo di carburante, attraverso lo Spazio Terra-Luna. Alla fine si è inserita in un’orbita lunare polare con un’altitudine media target di 100 km sopra la superficie lunare.

La missione di Danuri

KPLO (678 km) è la prima missione esplorativa della Corea del Sud ad andare oltre l’orbita terrestre. La missione da 180 milioni di dollari è ambiziosa: Danuri trasporta 6 payload separati progettati per raccogliere dati per una serie di obiettivi scientifici. Cinque strumenti – un rilevatore di immagini del terreno, una fotocamera polarimetrica grandangolare, un magnetometro, uno spettrometro a raggi gamma e un payload test – sono stati sviluppati da università e organizzazioni di ricerca coreane.

Anche la NASA è presente, con il 6° payload: una telecamera altamente sensibile chiamata ShadowCam progettata per individuare le regioni permanentemente in ombra ai poli lunari alla ricerca di segnali di depositi di ghiaccio d’acqua. I dati dello strumento potrebbero essere utili per il programma Artemis, che ha l’obiettivo di creare una presenza umana sostenibile sulla Luna.

La sua prima manovra per entrare in orbita, dovrebbe essere seguita da altre 4 durante sorvoli lunari il 21 dicembre, 23 dicembre, 26 dicembre e 28 dicembre prima di stabilirsi in un’orbita finale il 29 dicembre.

Danuri e le ambizioni lunari

KPLO fa parte del crescente interesse e attività internazionale sulla Luna. Ad esempio, Danuri ha raggiunto la Luna un mese dopo l’arrivo di CAPSTONE, CubeSat della NASA. La missione Artemis I dell’agenzia è stata lanciata con successo nell’orbita lunare e la capsula Orion è tornata sulla Terra durante il periodo in cui Danuri era in rotta verso la Luna.

Danuri segna anche il primo passo verso ambizioni lunari ancora più grandiose per la Corea del Sud, che prevede anche un allunaggio robotico intorno al 2032 e una missione su Marte nel 2045.