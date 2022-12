Straordinaria scoperta in Australia: un fossile di plesiosauro, gigantesco rettile marino

MeteoWeb

La prima testa e il corpo conosciuti di un elasmosauro di 100 milioni di anni sono stati trovati nel Queensland occidentale, in Australia. L’elasmosauro, un genere di plesiosauro, era un gigantesco rettile marino dal collo lungo che coesisteva con i dinosauri. “Non abbiamo mai trovato un corpo e una testa insieme“, ha precisato il dott. Espen Knutsen, scienziato senior del Queensland Museum Network che ha guidato gli scavi.

“Poiché questi plesiosauri avevano due terzi del collo, spesso la testa si separava dal corpo dopo la morte, il che rende molto difficile trovare un fossile che li conservi entrambi. Questo potrebbe essere la chiave per la ricerca futura in questo campo quindi stiamo usando la TAC per darci un’idea di questi magnifici animali“, ha sottolineato Knutsen.

Il team di paleontologi del museo si è recato sul sito dopo che il raro fossile di plesiosauro è stato scoperto da Cassandra, Sally e Cynthia. Si tratta di tre amiche che insieme formano un trio di cacciatori di fossili chiamato Rock Chicks. “Siamo rimasti estremamente entusiasti quando abbiamo visto questo fossile: è come la stele di Rosetta della paleontologia marina”. Il fossile, infatti, “potrebbe contenere la chiave per svelare la diversità e l’evoluzione dei plesiosauri dal collo lungo nell’Australia del Cretaceo“, afferma il dott. Knutsen. Il fossile è conservato ora al Museum of Tropical Queensland a Townsville.