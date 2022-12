Energia, Besseghini (ARERA): “sicuro aumento dei prezzi del gas con l’inverno”

MeteoWeb

Nel prossimo aggiornamento dei prezzi da parte dell’ARERA, ci sarà’ “sicuramente” un aumento del gas, ma non per l’energia elettrica. Lo ha affermato il Presidente di ARERA, Stefano Besseghini, a margine dell’incontro con il Consiglio generale di Assolombarda. “L’aggiornamento dei prezzi sarà il 29 dicembre per la parte elettrica – ha ricordato – per il gas avverrà nei primi due-tre giorni lavorativi dopo l’inizio di gennaio. Per quanto riguarda l’energia elettrica direi che tutto sommato non ci sarà un aumento, il trimestre è stato con prezzi medi relativamente bassi, per il gas l’inizio della fase invernale porterà sicuramente a un aumento”.

“I prezzi, soprattutto nel gas – spiega Besseghini – risentiranno del fatto che adesso entriamo nella parte vera dell’inverno in cui le temperature sono più rigide e la domanda è più alta. Gli stoccaggi con l’ottobre-novembre che abbiamo avuto e con l’attività in controflusso che si è fatta non sono messi malissimo però certamente un incremento dei prezzi ci sarà“. Quanto a possibili razionamenti o black out, “francamente è presto per dirlo, dipenderà molto dalle temperature, nelle seconda metà di dicembre dicono che ci sia una stagione termica non così sfavorevole e questo certamente ci aiuterà”.

Besseghini: “price cap alto ma trovare equilibrio non era facile”

“Sicuramente è più basso di quello con cui si era cominciata la discussione. Rimane un prezzo alto rispetto a quello industriale. Un prezzo deve inevitabilmente confrontarsi con i mercati internazionali, con il GNL, ci sono tutta una serie di parametri. Trovare un equilibrio non era facile. Vediamo quale sarà l’evoluzione”, ha detto Besseghini sul price cap, su sui l’Ue ha appena trovato l’accordo politico.

Dopo l’accordo, “vediamo come reagisce il mercato e gli effetti che si determineranno nel medio periodo. Certamente in qualche maniera gli scambi verranno mitigati”.