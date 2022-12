Maltempo USA, mega bufera di neve effetto lago a Buffalo: nuovo record e città sepolta | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La stessa potente tempesta che ha portato condizioni di bufera di neve e freddo intenso in gran parte degli Stati Uniti centrali ha generato un importante evento di neve effetto lago nel weekend di Natale. Per molte località, le condizioni sono diventate pericolose per la vita.

“A Buffalo, questa tempesta probabilmente salterà almeno in cima alla lista delle peggiori bufere di neve nella storia della città, se non diventerà addirittura la peggiore“, ha detto Jake Sojda, meteorologo del centro meteorologico statunitense AccuWeather. “Entro domenica cadranno da 1,2 a 1,8 metri di neve e, insieme a raffiche di vento che si avvicinano alla forza di un uragano (120km/ o più), creeranno enormi cumuli e spostamenti impossibili“.

La tempesta è iniziata come un evento di pioggia per Buffalo, con la città che ha ricevuto 50,2mm di pioggia venerdì 23 dicembre, battendo il precedente record giornaliero di 43,9mm che resisteva dal 1878. Con l’arrivo dell’aria artica, la pioggia si è trasformata in una forte nevicata venerdì mattina. L’aeroporto di Buffalo ha registrato visibilità zero per quasi 16 ore da mezzogiorno di venerdì 23 alle prime ore del mattino del 24 dicembre. “Una delle bufere di neve più estese e intense che abbia mai visto“, ha detto il meteorologo estremo Reed Timmer durante la tempesta di neve.

La nevicata totale di venerdì si è conclusa con un record di 56,6cm in città, quasi raddoppiando il precedente record di nevicata massima giornaliera di 32cm stabilito nel 1976.

Le immagini della potente bufera di neve su Buffalo

Ancora allerta per bufera di neve a Buffalo

Un’allerta per bufera di neve rimane in vigore per l’area metropolitana di Buffalo fino alle 7:00 EST di domenica 25 dicembre, poiché un’intensa banda effetto lago persisterà sottovento rispetto al Lago Erie fino al giorno di Natale. “Sono possibili interruzioni di corrente in tutta la città di Buffalo e nella regione occidentale di New York per tutta la durata della tempesta“, ha dichiarato il sindaco di Buffalo Byron W. Brown in una conferenza stampa all’inizio di questa settimana. A partire da sabato mattina, oltre 30.000 clienti sono rimasti senza elettricità nella contea di Erie, nello stato di New York, dove si trova Buffalo.

Neve effetto lago

Durante la bufera di neve del ’77, i forti venti hanno contribuito a soffiare la neve dall’allora ghiacciato Lago Erie sulla costa e dentro Buffalo dalla fine di gennaio all’inizio di febbraio. Si verificarono cumuli di neve enormi. Nella situazione attuale, il lago non è ancora ghiacciato, ma le acque aperte possono alimentare un’enorme quantità di neve effetto lago, considerando le temperature gelide per la maggior parte del tempo.

Più recentemente, l’evento nevoso di metà novembre ha portato una tempesta totale di 206,2cm ad Hamburg e 203,2cm a Orchard Park. Queste località si trovano a sud di Buffalo. Tuttavia, la fascia di neve più intensa in questo ultimo evento ha puntato più a nord, portando impatti estesi al centro della città e ad alcune città della Penisola del Niagara.

Le previsioni per le prossime ore

“La forte nevicata attraverso i Grandi Laghi sarà accompagnata da venti violenti“, ha detto Sojda. “Le condizioni di bufera di neve potrebbero persistere per oltre 48 ore in alcune aree sottovento dei Grandi Laghi. Anche le aree intorno ai Grandi Laghi che non ricevono molta neve potrebbero sperimentare condizioni di whiteout, specialmente nelle aree aperte“, ha detto Sojda.

Nelle fasce di neve più intensa che si formano al largo dei Grandi Laghi, possono verificarsi tassi di 15cm di neve all’ora. L’eccezionale tasso di neve può durare per molte ore. In combinazione con i forti venti, sono probabili enormi cumuli, abbastanza profondi da coprire case a un piano e seppellire completamente i veicoli.

Anche i Grandi Laghi occidentali riceveranno sicuramente la loro parte di neve effetto lago durante il weekend festivo, ha affermato Sojda. “30-60cm sono probabili entro domenica nel Michigan occidentale vicino alla riva del lago. Alcune parti del nord del Lower Michigan e della Upper Peninsula potranno ricevere da 60 a 120cm, dove la neve intensa è più persistente”, ha aggiunto il meteorologo.

Due vittime nell’area di Buffalo: si aggrava il bilancio della tempesta di gelo e neve

La difficile situazione meteorologica nella grande area di Buffalo è diventata mortale: due vittime sono state annunciate questa mattina dal dirigente della contea di Erie Mark Poloncarz. I decessi sono avvenuti entrambi a Cheektowaga, a est del centro di Buffalo, e sono stati classificati come “eventi medici di emergenza a cui i soccorritori non sono riusciti ad arrivare“. Poloncarz ha dichiarato sulla sua pagina Twitter che la contea di Erie si sta “preparando a incontrare più vittime” mentre le missioni di ricerca e salvataggio continuano per tutto il giorno.

I membri della Guardia Nazionale sono al lavoro nella contea di Erie per far uscire le persone dalle auto bloccate, prendendo di mira le aree più colpite, tra cui la città di Buffalo e le città del nord.