Uomo irrompe in una scuola di Buffalo e salva oltre 20 persone dalla bufera di neve

Un uomo, rimasto bloccato nel suo veicolo durante la micidiale bufera di neve a Buffalo della scorsa settimana, è stato definito un eroe per aver salvato la vita di più di 20 persone.

Dopo aver fatto irruzione in una scuola nella contea di Erie a New York per trovare rifugio, Jay Withey, 27 anni, è tornato nel bel mezzo della tempesta, alla ricerca di persone in difficoltà. Alla fine, ha fatto in modo che 24 persone bloccate sul ciglio della strada si mettessero in salvo: lo ha riferito la polizia.

Almeno 39 persone sono morte nella zona, una delle più colpite del Paese.

“È stata l’unica volta nella mia vita in cui ho davvero pensato che sarei morto,” ha dichiarato Withey in un’intervista radiofonica.

La polizia locale, che visto come ha agito Withey grazie alle telecamere di sorveglianza della scuola, lo ha definito eroico e ha pubblicato un messaggio su Twitter per raccontare l’accaduto.

Venerdì 23 dicembre, Withey è rimasto bloccato nel suo veicolo con un’altra persona, anche questa rimasta bloccata per strada.

“La neve si è accumulata contro il mio pick-up,” ha raccontato Withey. “Senti di persone che muoiono di freddo nelle loro auto, è stato un momento molto spaventoso“.

Sempre più disperato, si è diretto in un quartiere vicino per chiedere aiuto e ha bussato alle porte di diverse case, ma nessuno lo ha accolto. È stato costretto a tornare al suo mezzo dove, più tardi quella sera, una donna anziana “spaventata per la sua vita e in preda al freddo” ha chiesto di unirsi ai due.

Hanno fatto i turni accendendo e spegnendo l’auto per tutta la notte per il riscaldamento, ha raccontato Withey, fino a quando il carburante non si è esaurito. Ha chiamato la polizia ma gli è stato detto che non potevano aiutarli. A quel punto Withey ha visto la scuola, ha rotto una finestra ed è entrato nella mensa per cibo e acqua.

Dopo breve tempo, era di nuovo fuori nel freddo brutale nella speranza di salvare più persone. “Ho camminato finché non ho pianto,” ha detto. “Ho camminato fino a non poterne più“. “Esco nelle immediate vicinanze e trovo molte persone anziane bloccate nelle loro auto,” ha raccontato. “Una persona aveva un cane, li ho portati tutti nella scuola“.

Con il gruppo sistemato nell’edificio, Withey ha cercato cereali e mele nella mensa e ha trovato delle stuoie in palestra su cui tutti potevano dormire.

Il gruppo è rimasto all’interno della scuola fino a quando la tempesta è diminuita d’intensità, il giorno successivo. Withey ha detto di sentirsi grato, ma anche un po’ in colpa: ha lasciato un biglietto per la polizia. “Sono terribilmente dispiaciuto per aver fatto irruzione nella scuola,” ha scritto. “Ho dovuto farlo per salvare tutti“.

La polizia ha lodato i suoi sforzi come eroici. “L’altruismo che le persone hanno mostrato per aiutare gli altri durante la tempesta è ciò di cui è veramente fatta WNY (Western New York),” ha scritto il dipartimento di polizia di Cheektowaga sulla sua pagina Facebook. “Questo gruppo di persone straordinarie si è preso cura l’uno dell’altro e dell’edificio in cui ha trovato rifugio“.

Withey ha detto di vedere l’intero calvario come una benedizione sotto mentite spoglie: se solo una persona lo avesse accolto nella sua casa quella notte, non avrebbe salvato tutte quelle person, ha sottolineato.