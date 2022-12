Caldo mai visto, la folle notte del Centro/Sud: +26°C a Palermo, +23°C a Reggio, +20°C a Pescara | LIVE

MeteoWeb

Il Centro/Sud Italia sta vivendo una notte di autentica follia meteorologica per il caldo senza precedenti nelle ore notturne di metà dicembre: le temperature in molte località dall’Abruzzo alla Sicilia sono tipicamente estive! Le più alte si registrano in Sicilia, dove alle 22:30 della notte si rilevano +26°C a Palermo e Cefalù, +25°C a Carini e Misilmeri, +24°C a Falcone, +23°C a Castellammare del Golfo, Capo d’Orlando e Termini Imerese, +22°C a Catania, Acireale, Barcellona Pozzo di Gotto e Pace del Mela, +21°C a Bagheria.

Caldissimo anche in Calabria, dove abbiamo +25°C a Bagnara Calabra, +24°C a Scilla, +23°C a Reggio Calabria, +22°C a Vibo Valentia, +20°C a Mileto, Dipignano e Castiglione Cosentino, +19°C a Celico e Mendicino e addirittura +9°C ai 1.929 metri di altitudine di Monte Botte Donato, la vetta più alta della Sila.

Un’altra Regione travolta in pieno dall’ondata di caldo è la Campania, dove in piena notte abbiamo temperature tipiche di agosto: +23°C ad Ascea Marina, +22°C a Scafati e Castellabate, +21°C a Castellammare di Stabia e Angri, +20°C a Torre del Greco, Sarno e Pagani, +19°C a Napoli, Procida, Battipaglia e Capo Palinuro, +18°C a Pozzuoli e Sapri e Vietri sul Mare, +17°C a Salerno, Benevento, Avellino e Mondragone.

La situazione è particolarmente inquietante: la popolazione trascorre la serata con le finestre aperte, riscaldando le abitazioni che nelle ultime settimane si erano rinfrescate in coerenza con l’andamento termico della stagione. Stasera, invece, anziché aprire i condizionatori basta aprire le finestre per avere lo stesso effetto di calore. E il caldo anomalo non è limitato al Sud: anche al Centro le temperature sono elevatissime. In Abruzzo abbiamo +20°C a Pescara e Fara San Martino, +18°C a Chieti e Scerni, +15°C a L’Aquila, +12°C ad Avezzano, +9°C ai 1.485 metri di Roccaraso.

Caldo anomalo anche nel Lazio con +17°C a Roma, Tivoli, Latina, Fiumicino, Montalto di Castro, Pomezia, Anzio, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina, +16°C a Civitavecchia, Anguillara Sabazia e Formia, +15°C a Monterotondo, Fondi e Pontecorvo, +14°C a Viterbo e Anagni, +13°C a Frosinone.

Con ogni probabilità, le temperature minime di Venerdì 16 Dicembre saranno le più alte della storia di Dicembre da quando esistono i rilevamenti meteorologici, stravolgendo tutti i precedenti record. Ma attenzione a domani: nel corso della giornata le temperature aumenteranno ulteriormente, come possiamo osservare nelle mappe dell'immagine a corredo dell'articolo, e avremo temperature massime roventi in tutto il meridione in quella che sarà una giornata storica per la storia della meteorologia italiana.