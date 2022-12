Meteo, caldo in alta quota: clamorosa pioggia anche a Livigno

MeteoWeb

Pioggia e caldo sulle Alpi occidentali, in questa antivigilia di Natale dal clima anomalo. Anche a Livigno, località a circa 1.900 metri di quota in provincia di Sondrio, è caduta la pioggia oggi. La stazione meteorologica di Livigno Palipert indica 2,3mm e una temperatura massima di +4,4°C.

Anche tra Piemonte e Valle d’Aosta, si registrano temperature elevate e pioggia ad alta quota, che contribuisce a sciogliere la neve presente al suolo.

Questa situazione non potrà fare altro che peggiorare nei prossimi giorni. Da domani, sabato 24 dicembre, infatti, inizierà l’ondata di caldo che stravolgerà il Natale in tutta Italia: le temperature saranno in ulteriore aumento.