Cina, 1 milione di casi e 5 mila morti Covid al giorno: “è il focolaio più grande di sempre”

Molto probabilmente la Cina ha 1 milioni di casi Covid e 5.000 morti al giorno, mentre è alle prese con quello che dovrebbe essere il più grande focolaio che il mondo abbia mai visto secondo quanto riporta stamani Bloomberg.

Intanto proprio nelle scorse ore la Germania ha inviato alla Cina un lotto di vaccini contro il Covid-19 prodotti dall’azienda biotecnologica nazionale BioNTech con il gruppo farmaceutico statunitense Pfizer. La fornitura è stata annunciata dal portavoce del governo federale, Steffen Hebestreit, il quale ha precisato che i preparati saranno somministrati ai circa 20 mila tedeschi in Cina, come concordato dal presidente Xi Jinping e dal cancelliere tedesco Olaf Scholz al termine di un colloquio tenuto a Pechino il 4 novembre scorso. Pechino ha autorizzato verbalmente la somministrazione dei preparati di Pfizer ai cittadini tedeschi nel Paese, ma non l’utilizzo generale del farmaco sul territorio nazionale. Come evidenziato da Hebestreit, si sta lavorando affinché’ anche altri stranieri in Cina possano ottenere i vaccini forniti dalla Germania. In cambio, i cinesi in territorio tedesco potrebbero essere vaccinati con il preparato cinese Sinovac, al momento non autorizzato.