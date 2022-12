Nuova congiunzione, stasera l’incontro tra la Luna e Saturno

MeteoWeb

Nuova congiunzione nel cielo di dicembre, che ormai si avvia alla conclusione. Stasera la falce di Luna crescente raggiungerà Saturno nella costellazione del Capricorno. Per vedere l’incontro tra i due astri, sarà sufficiente rivolgere lo sguardo in direzione Sud/Ovest.

Quali pianeti sono visibili a dicembre

Per quanto riguarda l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare, Mercurio è molto basso sull’orizzonte occidentale, tramontando poco più di mezz’ora dopo il Sole. Stesse condizioni per Venere, che però è più facilmente individuabile grazie alla sua luminosità. Marte è visibile per tutta la notte, sorgendo al tramontare del Sole, culminando a Sud nelle ore centrali della notte, osservabile fino all’alba. Giove si può scorgere nelle prime ore della notte, in direzione Sud/Est. Saturno si può osservare nelle prime ore della sera, basso sull’orizzonte sudoccidentale. Urano (visibile per mezzo di telescopio) si può ammirare nelle prime ore della notte (culmina a Sud). Nettuno (visibile per mezzo di telescopio) si può scorgere nella prima parte della notte, a Sud/Ovest.

Quali costellazioni sono visibili a dicembre

Nel mese di Dicembre tornano protagoniste le grandi costellazioni invernali: a sudovest si avviano al tramonto Capricorno, Acquario e Pesci, sostituite a sudest da Orione, Gemelli e Toro. A occidente possiamo ancora osservare il grande quadrilatero di Pegaso, Andromeda, Perseo, l’Ariete. A oriente ammiriamo Cancro e Leone. A Nord, vicino all’Orsa Minore, possiamo osservare Cassiopea, Cefeo e l’Orsa Maggiore.