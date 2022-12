Covid, anche la Gran Bretagna chiederà test negativo per arrivi dalla Cina

MeteoWeb

I viaggiatori che si imbarcano in Cina su voli diretti nel Regno Unito dovranno presentare un test negativo al Covid-19 al momento dell’imbarco. Lo ha annunciato la Bbc. “Anche se l’annuncio non è stato ancora formalmente fatto, il ministro della Difesa britannico ha confermato che il governo sta riesaminando la necessità di test per i passeggeri provenienti dalla Cina“, scrive la Bbc. Il ministro in questione è Ben Wallace e secondo il sito dell’emittente britannica ha dichiarato che “il governo sta esaminando” le restrizioni.