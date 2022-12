Covid: scoperta insolita formazione di anticorpi IgG4 con vaccino a mRNA

MeteoWeb

Un gruppo di ricerca della Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) e dell’ospedale universitario di Erlangen (Uniklinikum Erlangen) ha acquisito nuove informazioni sulla maturazione degli anticorpi specifici per SARS-CoV-2 dopo vaccinazioni multiple con il vaccino a mRNA Comirnaty (Pfizer). Lo studio è stato pubblicato su Science Immunology.

Le risposte anticorpali sono di fondamentale importanza per la protezione contro le malattie infettive virali, perché solo i cosiddetti anticorpi neutralizzanti possono prevenire efficacemente l’ingresso iniziale di un agente patogeno. Questi anticorpi bloccano i siti di legame nella proteina di superficie del virus, necessari per l’aggancio al recettore cellulare e quindi per l’assorbimento nella cellula. Inoltre, gli anticorpi possono limitare la diffusione del virus nel corpo attraverso altre funzioni. Queste dipendono molto dalla rispettiva sottoclasse della molecola dell’anticorpo.

Nel loro studio, i ricercatori guidati dal Prof. Dr. Matthias Tenbusch, virologo presso l’ospedale universitario di Erlangen, dal Prof. Dr. Thomas Winkler, cattedra di genetica della FAU e dal Dr. Kilian Schober, microbiologo presso l’ospedale universitario di Erlangen, sono stati in grado di dimostrare che dopo ripetute vaccinazioni con il vaccino a mRNA Comirnaty, si formano sempre più anticorpi della sottoclasse IgG4. Questi anticorpi, generalmente considerati antinfiammatori, sono stati finora poco studiati nel contesto delle malattie infettive virali perché si rilevano solo raramente. La scoperta solleva quindi nuove domande sulla maturazione degli anticorpi.

Qualcosa rimane invariato con gli anticorpi IgG4: la capacità di neutralizzare con successo il virus SARS-CoV-2 e le sue varianti, un’abilità che non distingue questa classe di anticorpi dagli anticorpi più comunemente prodotti della sottoclasse IgG1. “Ciò significa che la vaccinazione è ancora garantita e offre un’ottima protezione contro i decorsi gravi, come è stato chiaramente dimostrato negli studi clinici. Non vi è inoltre alcuna evidenza di compromissione del decorso clinico di un’infezione da SARS-CoV-2 dopo vaccinazioni multiple a mRNA,” è stato spiegato in una nota.

Tuttavia, sullo sfondo dell’enorme potenziale dei vaccini a mRNA per l’uso nel campo delle infezioni, nonché delle malattie tumorali e autoimmuni, è molto importante una comprensione precisa delle risposte immunitarie innescate. Ulteriori studi dovranno scoprire quali meccanismi immunologici sono alla base dell’insolita formazione di anticorpi IgG4. Gli studiosi dovranno verificare, tra le altre cose, se questo tipo di anticorpo si forma anche dopo altre vaccinazioni a mRNA e se può essere importante per il decorso delle infezioni virali.