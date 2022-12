Covid, Bignami: “non commetteremo gli errori di Speranza e compagni”

MeteoWeb

“Oggi sopralluogo alla nuova area test Covid19 per gli arrivi dalla Cina di Aeroporti di Roma. Non commetteremo gli errori di Speranza e compagni, massima sorveglianza per gli arrivi dalla Cina“: è quanto ha affermato, in un post su Facebook, Galeazzo Bignami, Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti. “Gli italiani non possono pagare gli errori di altri, per questo abbiamo allestito nei nostri hub delle aree test specifiche“.

“E’ necessario che l’Ue adotti le stesse misure altrimenti ogni sforzo è vano,” ha concluso.