Covid, la Cina si arrende: allenta le restrizioni dopo una settimana di proteste storiche

La Cina è pronta ad annunciare un allentamento dei suoi protocolli di quarantena anti-Covid nei prossimi giorni e una riduzione dei test di massa, hanno detto fonti a Reuters. Ciò segna un netto cambiamento nella politica “zero Covid” adottata dal governo, dopo che la rabbia dei cittadini per le restrizioni più dure del mondo ha alimentato proteste diffuse nel Paese.

I casi a livello nazionale rimangono vicini ai massimi record, ma questi cambiamenti arrivano mentre alcune città hanno revocato i loro lockdown negli ultimi giorni e un alto funzionario ha affermato che la capacità del virus di causare malattie si sta indebolendo. Le autorità sanitarie che hanno annunciato l’allentamento nelle loro aree non hanno menzionato le proteste dell’ultima settimana, che hanno rappresentato la più grande dimostrazione di disobbedienza civile in Cina da anni.

Le misure che dovrebbero essere svelate includono una riduzione dell’uso di test di massa e misure per consentire a casi positivi e contatti stretti di isolarsi a casa a determinate condizioni, hanno affermato fonti vicine alla questione. Questo è molto diverso dai protocolli precedenti che hanno portato enormi frustrazioni alla popolazione, quando intere comunità venivano poste in lockdown, a volte per settimane, anche dopo un solo caso positivo.

Dalla scorsa settimana, la frustrazione è esplosa in manifestazioni pubbliche senza precedenti nella Cina continentale da quando il Presidente Xi Jinping ha preso il potere nel 2012.

Covid: cambiano le regole in Cina

Meno di 24 ore dopo le violente proteste di martedì 29 ottobre a Guangzhou, le autorità di almeno sette distretti del vasto centro manifatturiero hanno annunciato la revoca dei lockdown temporanei. Un distretto ha affermato che consentirà la riapertura di scuole, ristoranti e attività commerciali, compresi i cinema. Anche città come Chongqing e Zhengzhou hanno annunciato allentamenti.

La spinta verso un cambiamento storico è iniziata quando il Vicepremier Sun Chunlan, che sovrintende gli sforzi Covid, ha dichiarato a una riunione di esperti in prima linea che la variante Omicron si sta indebolendo nella sua capacità di causare malattie, consentendo alla Cina di migliorare gli sforzi di prevenzione. “Dopo quasi tre anni di lotta contro l’epidemia, il sistema medico e sanitario del nostro Paese ha resistito alla prova“, ha affermato in un commento pubblicato dall’agenzia di stampa ufficiale Xinhua. “Il tasso di vaccinazione dell’intera popolazione supera il 90% e la consapevolezza e la qualità della salute pubblica sono migliorate in modo significativo”, ha affermato.

I media statali hanno riferito che Sun aveva affermato il giorno prima che la Cina sta affrontando una “nuova situazione” nella sua risposta al Covid e ha sollecitato un’ulteriore “ottimizzazione” delle politiche di test, trattamento e quarantena.

La menzione dell’indebolimento della patogenicità del Covid contrasta con i precedenti messaggi di un Sun solitamente intransigente sulla letalità del virus. “Il (precedente) discorso di Sun, oltre al notevole allentamento delle misure di controllo anti-Covid a Guangzhou ieri, invia un altro forte segnale che la politica zero Covid finirà entro i prossimi mesi. Questi due eventi forse indicano l’inizio della fine dello zero Covid“, hanno affermato gli analisti di Nomura in una nota.

In tutto il mondo sono aumentate le aspettative che la Cina, pur cercando di contenere le infezioni, potrebbe cercare di riaprire i suoi confini ad un certo punto l’anno prossimo, una volta raggiunti tassi di vaccinazione migliori tra i suoi anziani esitanti.