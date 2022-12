Covid, dopo Crisanti anche Pregliasco: “Mattarella avrebbe dovuto usare la mascherina”

MeteoWeb

Il caso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, contagiato dal Covid-19 un mese dopo aver ricevuto la parta dose, dimostrerebbe l’importanza dell’uso della mascherina soprattutto “in condizioni di particolare affollamento” come la Prima della Scala.

A dirlo, in un’intervista a SkyTg24, è Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano La vicenda del capo dello Stato, ha osservato il virologo, da un lato “dimostra che la vaccinazione funziona perché le notizie sono più che rassicuranti“, ma dall’altro “dimostra anche che il virus sta circolando. L’uso della mascherina è giusto, il che non significa renderla obbligatoria, ma sdoganiamone l’uso proprio perché in situazioni di affollamento può essere utile, senza polemiche nè discussioni ideologiche“.