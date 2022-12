Covid, Fedriga: “l’obbligo vaccinale è stato utile, oggi è diverso”

MeteoWeb

“Penso che l’obbligo vaccinale sia stato molto utile ed è stato fondamentale per farci uscire dalla pandemia. Ma è chiaro che bisogna affrontare la situazione rispetto al contingente che si sta vivendo“: lo ha affermato Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, a 24 Mattino su Radio 24.

“Oggi sicuramente le misure da mettere in campo sono diverse da quelle che era necessario mettere in campo nel 2020/2021, quindi posso capire da questo punto di vista la posizione del ministro Schillaci. Il virus che sta circolando oggi, la copertura vaccinale che c’è stata, permette di affrontare la situazione in modo diverso. Anch’io oggi non direi che dobbiamo correre sull’obbligatorietà. Qualche mese addietro invece è stato fondamentale fare delle scelte difficilissime, ma avevano la responsabilità di tenere in piedi il sistema di diritto alla salute dei cittadini di questo Paese,” ha concluso Fedriga.