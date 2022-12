Covid, finte vaccinazioni, indagate anche Madame e la tennista Giorgi

MeteoWeb

Finte vaccinazioni per ottenere il Green Pass, senza assumere il farmaco contro il Covid: per tale motivo sarebbero indagate la cantante vicentina Madame (Francesca Calearo, 20 anni) e la tennista professionista Camila Giorgi, 30 anni, assieme anche ad alcuni componenti della sua famiglia, come riportato per primo dal Giornale di Vicenza.

E’ l’accusa sulla quale sta indagando la procura di Vicenza: un giro di false vaccinazioni contro il Covid che lo scorso febbraio aveva portato all’arresto della dott.ssa Daniela Grillone Tecioiu, assieme al suo compagno Andrea Giacoppo e del dott. Erich Volker Goepel.

A carico delle due celebrità è ipotizzato il reato di falso ideologico: avrebbero ottenuto il certificato del Green Pass in modo illecito durante l’emergenza Covid.

L’indagine della Squadra mobile di Vicenza era scattata su segnalazione dell’Usl 8: i funzionari della direttrice Giusy Bonavina si erano insospettiti per il consistente numero di vaccini richiesti dallo studio vicentino della dott.ssa Grillone Tecioiu. Le false vaccinazioni, secondo gli investigatori, sarebbero state fatte anche nello studio del collega, il dott. Goepel.