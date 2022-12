Covid: a Fiumicino test per i voli dalla Cina, a Malpensa quasi 1 positivo su 2

MeteoWeb

Il Ministero della Salute sta valutando se introdurre il tampone obbligatorio contro il Covid per i passeggeri in arrivo dalla Cina, alla luce delle ultime notizie sulla pandemia nel gigante asiatico. Intanto l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato comunica che all’aeroporto di Fiumicino riprendono i test per i voli provenienti dalla Cina. “In attesa delle disposizioni nazionali, riprendono i test all’aeroporto internazionale di Fiumicino per i voli che provengono dalla Cina – precisa D’Amato – I test si svolgeranno con le consuete modalità, sotto la supervisione dell’Istituto Spallanzani e con il supporto delle USCAR regionali. Non dobbiamo abbassare la guardia, le ultime notizie sul Covid ci spingono a tenere alta l’attenzione”.

I passeggeri sbarcati a Fiumicino e provenienti dalla Cina che risulteranno positivi al test sul Covid saranno isolati in apposite strutture. Attualmente non ci sono più i covid hotel, smantellati col rientrare dell’emergenza, ma chi sarà trovato positivo al test verrà ospitato in strutture sanitarie ad hoc ancora attive. Il test è facoltativo ma particolare attenzione, si apprende da fonti regionali, sarà riservata ai sintomatici. Nelle strutture sanitarie ad hoc saranno ricoverati i passeggeri provenienti dalla Cina e atterrati a Fiumicino che risultano positivi e che necessitano di assistenza sanitaria. Gli altri dovranno indicare il domicilio dove intendono trascorrere il tempo di isolamento che sono tenuti a rispettare.

De Luca: “verso test su arrivi dalla Cina anche a Capodichino”

“Abbiamo il dovere di tenere gli occhi aperti sul Covid”. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, a margine di un incontro ad Avellino non esclude “l’adozione di misure di prevenzione” relativamente agli arrivi allo scalo aeroportuale napoletano di Capodichino. In particolare, il governatore fa riferimento agli arrivi di passeggeri dalla Cina. “In quel Paese – sottolinea De Luca – che fa registrare oltre un milione di contagi al giorno, la situazione è allarmante. Non possiamo permetterci l’introduzione di altre varianti del virus dopo gli enormi sforzi e sacrifici compiuti negli ultimi due anni”.

Covid: in voli da Cina a Malpensa quasi 1 positivo su 2

Quasi un passeggero su due, tra quelli che il 26 dicembre sono arrivati a Malpensa dalla Cina a bordo di due voli, sono risultati positivi al Covid dopo il tampone non obbligatorio predisposto dalla Regione Lombardia. “Sul primo volo – ha spiegato l’assessore di Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso – su 92 passeggeri sono 35 (38%) i positivi. Nel secondo, su 120 passeggeri 62 (il 52%) sono positivi”. Adesso “abbiamo attivato la procedura per il sequenziamento – ha concluso – domani mattina avremo i primi risultati”.