Covid, Meloni: “la situazione in Italia è sotto controllo”

“C’è questa situazione in Cina, ci siamo mossi immediatamente. In coerenza con quello che avevamo chiesto di fare in passato“: lo ha affermato il premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno, riferendosi al nuovo allarme Covid e alla misura di obbligatorietà del tampone a chi arriva dalla Cina decisa dal governo. Il Presidente del Consiglio ha ricordato come ci debba essere una misura europea: “Ci aspettiamo che l’Unione Europea voglia operare in questo senso“, “la notizia che mi da adesso il ministro Schillaci è che in questo momento” occorre inviare un messaggio “tranquillizzante“, perché la maggior parte dei casi trovati “sono legati a Omicron“.

“Penso siano utili i controlli, i tamponi, le mascherine. La mia idea è che si debba lavorare sulla responsabilizzazione dei cittadini piuttosto che sulla coercizione. Intendo fare così anche in futuro. La situazione in Italia è abbastanza sotto controllo, stiamo monitorando minuto dopo minuto,” ha sottolineato il premier.