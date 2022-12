Covid, è ufficiale: sospese le multe ai non vaccinati

MeteoWeb

Passano in commissione Giustizia del Senato gli emendamenti della Lega che puntano a prorogare il pagamento delle multe per i non vaccinati. Sono, dunque, sospese fino al 30 giugno del 2023 “le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione” previste dalle norme sull’obbligo della vaccinazione contro il Covid.

Le proposte di modifica, che hanno come prime firme quelle del capogruppo della Lega a Palazzo Madama Massimiliano Romeo ed Erika Stefani, erano state presentate al decreto ‘anti-Rave’ e avevano ricevuto parere favorevole del governo.