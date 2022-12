Russia: “non accetteremo il price cap sul petrolio”

MeteoWeb

La Russia non accetterà che venga imposto un tetto massimo al prezzo (price cap) del suo petrolio. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Non accetteremo questo tetto“, ha affermato, secondo l’agenzia Ria Novosti. “Stiamo valutando la situazione. Sono stati fatti alcuni preparativi per questo tetto. Non accetteremo il price cap e vi informeremo su come sarà organizzato il lavoro una volta che sarà terminata la valutazione“, ha aggiunto Peskov.

Nel frattempo, è arrivato un nuovo commento pungente dell’ex Presidente russo Dmitry Medvedev. Numero due del Consiglio di sicurezza nazionale russo e dall’inizio della guerra in Ucraina autore di critiche e minacce all’Occidente, Medvedev ha pubblicato a commento della decisione sul price cap per il petrolio russo una celebre scena di Shining: il fotogramma che immortala Jack Torrance morto congelato alla fine del film. “Finalmente abbiamo preso una decisione sul tetto al prezzo del petrolio russo“, è il commento al post sul suo account Telegram.