Rischio collisione con un detrito: ridefinita la data della passeggiata spaziale fuori dalla ISS

Gli astronauti della NASA Frank Rubio e Josh Cassada hanno in programma di iniziare una passeggiata spaziale alle 14:30 (ora italiana) di domani, giovedì 22 dicembre, per aumentare il sistema di generazione di energia della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La passeggiata spaziale di oggi è stata posticipata di 24 ore in modo che il cargo ISS Progress 81 del laboratorio orbitante potesse accendere i suoi motori alle 14:42 (ora italiane) per spostare la ISS al fine di evitare un frammento di razzo in avvicinamento.

Gli astronauti Rubio e Cassada installeranno un altro Roll-Out Solar Array (iROSA) all’esterno del laboratorio orbitante. Questa volta la coppia si sposterà sul lato opposto della stazione e installerà il quarto iROSA sulla struttura Port-4. Il lavoro di installazione durerà circa sette ore.

Gli ingegneri di volo della Expedition 68 Nicole Mann della NASA e Koichi Wakata della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) utilizzeranno il braccio robotico Canadarm2 per supportare gli astronauti durante il lavoro di installazione di iROSA. Il duo assisterà anche Rubio e Cassada nelle operazioni con le tute spaziali nell’airlock Quest prima e dopo la passeggiata spaziale.

Mentre la passeggiata spaziale sarà in corso, il responsabile NASA Joel Montalbano e il direttore esecutivo del volo spaziale umano di Roscosmos, Sergei Krikalev, terranno una teleconferenza multimediale solo audio alle 17 italiane. I due dirigenti spaziali discuteranno dell’indagine in corso su una perdita esterna rilevata sulla navetta Soyuz MS –22.