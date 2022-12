MeteoWeb

Il nuovo rapporto di Christian Aid “Counting the cost 2022: a year of climate breakdown” identifica i dieci disastri climatici più costosi del 2022 e stima che tutti e dieci abbiano avuto un impatto pari o superiore a 3 miliardi di dollari.

La maggior parte di queste stime si basa solo sui danni assicurati, il che significa che i veri costi finanziari sono probabilmente ancora più elevati, mentre i costi umani spesso non vengono conteggiati. Tra questi, l’uragano Ian, che ha colpito gli Stati Uniti e Cuba a settembre, costando 100 miliardi di dollari e sfollando 40.000 persone. La siccità in Europa è costata 20 miliardi, mentre le inondazioni in Pakistan hanno ucciso più di 1.700 persone, ne hanno sfollate altre 7 milioni e, secondo le stime della Banca Mondiale, hanno causato danni economici per 30 miliardi di dollari. A causa della difficoltà di ottenere un’assicurazione, solo 5,6 miliardi di dollari di queste perdite sono stati coperte.

Mentre il rapporto si concentra sui costi finanziari, che di solito sono più elevati nei Paesi più ricchi perché hanno un valore di proprietà più alto e possono permettersi un’assicurazione, alcuni degli eventi meteorologici estremi più devastanti del 2022 hanno colpito le nazioni più povere, che hanno contribuito in minima parte a causare la crisi climatica e hanno meno ammortizzatori con cui resistere agli shock.

Nel rapporto, un secondo elenco di dieci disastri climatici evidenzia altri eventi che non compaiono nell’elenco dei danni assicurati, ma che sono stati altrettanto dannosi per le comunità o rappresentano una preoccupante minaccia per il futuro, come le ondate di calore nell’Artico e nell’Antartide.

Secondo Christian Aid, questi eventi estremi evidenziano la necessità di un’azione climatica più urgente. Sottolineano l’importanza del fondo per le perdite e i danni recentemente concordato alla COP27 per fornire un sostegno finanziario ai Paesi in via di sviluppo che hanno subito ingenti perdite a causa di una crisi climatica che non hanno causato. L’organizzazione internazionale si appella ai leader mondiali affinché decidano come gestire il fondo e si impegnino a far confluire i finanziamenti necessari.

Gli eventi meteorologici estremi hanno causato gravi sofferenze umane dovute all’insicurezza alimentare, alla siccità, agli sfollamenti di massa e alla perdita di vite umane. Una siccità devastante ha colpito più di 36 milioni di persone in Africa orientale, spingendo molti sull’orlo della carestia. Mentre le popolazioni dell’Africa orientale hanno sofferto per la siccità, in Africa occidentale 1,3 milioni di persone sono state sfollate a causa di inondazioni che hanno ucciso più di 600 persone in Nigeria, Camerun, Mali e Niger.

Alcuni dei disastri del 2022 hanno colpito nel breve periodo, come la tempesta Eunice di febbraio, che ha stabilito un nuovo record di velocità del vento nel Regno Unito di 122 miglia orarie, e l’uragano Fiona che ha colpito i Caraibi e il Canada a settembre, causando perdite per oltre 3 miliardi di dollari in pochi giorni. Altri eventi hanno richiesto mesi, come le siccità in Brasile e in Cina, durate tutto l’anno e costate rispettivamente 4 e 8,4 miliardi di dollari.

Nessun angolo del pianeta è stato risparmiato dagli impatti climatici più costosi nel 2022, con tutti i sei continenti rappresentati nella classifica.

Questi impatti sono stati avvertiti anche nelle aree che producono più CO2 da combustibili fossili. L’uragano Ian negli Stati Uniti, l’uragano Fiona in Canada e le inondazioni nell’Australia orientale a febbraio, costate 7,5 miliardi di dollari, hanno colpito Paesi con le maggiori emissioni di carbonio pro capite. Altrove, le inondazioni in Sudafrica, la siccità e le alluvioni in Cina hanno colpito due dei maggiori produttori di carbone al mondo.

L’Europa, colpita dalla tempesta Eunice e dalla siccità estiva, è responsabile di circa il 18% dei gas serra causati dall’uomo. Si è impegnata a diventare Net Zero entro il 2050, ma secondo Climate Action Tracker i piani attuali sono considerati “insufficienti“.

L’Accordo di Parigi ha fissato l’obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura al di sotto di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, ma i risultati del vertice sul clima COP27 in Egitto non consentono al momento al mondo di raggiungere questo obiettivo, motivo per cui è necessaria un’azione molto più urgente, conclude il rapporto.