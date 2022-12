Da un’intuizione degli anni ‘60 all’energia di fusione di oggi: lo storico traguardo USA in un VIDEO

MeteoWeb

“Il 5 dicembre 2022, il National Ignition Facility del Lawrence Livermore National Laboratory, negli USA, ha fatto la storia, dimostrando l’accensione della fusione per la prima volta in ambiente di laboratorio. L’accensione della fusione è una delle sfide scientifiche più importanti mai intraprese dall’uomo”. Lo afferma lo stesso laboratorio in un video pubblicato sui social, in cui viene celebrato lo storico traguardo, che segna una svolta nel settore.

“Negli anni ‘60, gli scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory, guidati dal fisico John Nuckoll, hanno ipotizzato che i laser potessero essere usati per raggiungere l’accensione della fusione. Oggi celebriamo questo traguardo storico con i nostri partner scientifici, accademici e industriali”, viene spiegato nel video.

“La fusione guida il sole e le stelle. La fusione nucleare si verifica quando i nuclei atomici si combinano per formare un singolo nucleo più pesante. Il 5 dicembre, l’energia di fusione rilasciata è stata maggiore dell’energia laser erogata al target, superando la soglia dell’accensione. Oggi celebriamo questa pietra miliare. Raggiungere l’accensione apre capacità senza precedenti per supportare lo U.S. Stockpile Stewardship, sottolinea la leadership degli USA nella scienza e nella tecnologia e consente di compiere i prossimi passi verso l’energia di fusione pulita per il futuro”, conclude il video.