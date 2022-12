USA confermano svolta storica nella fusione nucleare: “una delle scoperte scientifiche più grandi di sempre”

MeteoWeb

I funzionari del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti hanno confermato il risultato storico nella fusione nucleare: per la prima volta, è stata prodotta più energia dalla fusione rispetto all’energia laser usata per alimentare l’esperimento. Un cosiddetto “guadagno netto di energia” (“net energy gain”) rappresenta una pietra miliare nel tentativo decennale di ottenere energia pulita e illimitata dalla fusione nucleare, la reazione che si verifica quando due o più atomi vengono fusi insieme. L’esperimento ha immesso 2,05 megajoule di energia sull’obiettivo e ha prodotto 3,15 megajoule di produzione di energia da fusione, generando oltre il 50% di energia in più rispetto a quella immessa. È la prima volta che un esperimento ha portato a un guadagno significativo di energia.

“Questa monumentale scoperta scientifica è una pietra miliare per il futuro dell’energia pulita“, ha affermato il senatore democratico della California Alex Padilla. La svolta è opera di una squadra di scienziati presso la National Ignition Facility del Lawrence Livermore National Laboratory ed è stata ottenuta in California il 5 dicembre in una struttura delle dimensioni di uno stadio e dotata di 192 laser. Il segretario all’Energia degli Stati Uniti, Jennifer Granholm, ha definito la svolta un “risultato fondamentale“. Nella dichiarazione, Granholm ha detto che gli scienziati di Livermore e di altri laboratori nazionali svolgono un lavoro che aiuterà gli Stati Uniti “a risolvere i problemi più complessi e urgenti dell’umanità, come fornire energia pulita per combattere il cambiamento climatico e mantenere un deterrente nucleare senza test nucleari” e ha parlato di “una delle scoperte scientifiche più importanti della storia“.

La direttrice di Livermore, la dottoressa Kim Budil, ha definito i tentativi degli scienziati di realizzare l’accensione della fusione in laboratorio “una delle sfide scientifiche più significative mai affrontate dall’umanità” e ha applaudito il lavoro degli scienziati del suo laboratorio. “Raggiungerlo è un trionfo della scienza, dell’ingegneria e, soprattutto, delle persone“, ha affermato Budil in una nota, “Varcare questa soglia è la visione che ha guidato 60 anni di dedizione alla ricerca. E’ per risolvere questi problemi che i laboratori nazionali statunitensi sono stati creati“.