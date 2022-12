Meteo, favonio sulle Alpi: +6°C a 2.100 metri di quota nel Cuneese | FOTO

MeteoWeb

L’Italia vivrà i giorni delle festività del Natale all’insegna del caldo anomalo. Responsabile di queste condizioni è l’anticiclone in rafforzamento, che provocherà tempo stabile e temperature oltre la media almeno fino a fine anno. Non ci sarà traccia, dunque, del Bianco Natale, tanto agognato dagli amanti dell’inverno, del freddo e della neve. Anzi, sulle Alpi, ad alta quota, piove, sciogliendo la neve al suolo.

A Bellino, in provincia di Cuneo, il favonio, che soffia con forti raffiche, ha fatto schizzare le temperature fino a +12°C. Raggiunti i +6°C a 2.100 metri di altitudine. Condizioni che non possono far altro che favorire il rapido scioglimento della neve, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Domani, Sabato 24 Dicembre, inizierà la vera e propria ondata di calore che condizionerà il Natale di tutt’Italia.