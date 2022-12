In Florida si indaga sui produttori di vaccini mRNA Covid-19

La Corte Suprema della Florida accoglie la richiesta del governatore Ron DeSantis di istituire un gran giurì statale per indagare sui produttori di vaccini mRNA Covid-19. DeSantis ha annunciato all’inizio di dicembre la sua petizione per un grand jury in tutto lo stato per indagare su “qualsiasi illecito” rispetto ai produttori di vaccini Covid-19. “È contro la legge fuorviare e travisare, in particolare quando si parla dell’efficacia di un farmaco“, ha detto DeSantis.

Il gran giurì sarà autorizzato in tutto lo stato a indagare sui gruppi coinvolti nella progettazione, sviluppo, test clinici, commercializzazione e distribuzione di vaccini. Questi ultimi dovrebbero prevenire l’infezione, i sintomi e la trasmissione di Covid-19. Le indagini dureranno un anno.

Secondo la petizione di DeSantis era diffusa la convinzione che il vaccino Covid-19 impedisse la diffusione della malattia, il che ha portato ad obblighi vaccinali su cittadini, operatori sanitari e militari. “È impossibile immaginare che così tante persone influenti siano arrivate a questo punto di vista da sole. Piuttosto, è probabile che individui e aziende con un incentivo a farlo abbiano creato queste percezioni a scopo di lucro“, si legge nella petizione.

La petizione si rifà in particolare alle affermazioni di Moderna e Pfizer sulla prevenzione della malattia da Covid-19 con “efficacia del 94,1%” e “efficacia del vaccino del 91,3%“.

Gov. Ron DeSantis on plan to investigate potential mRNA COVID-19 vaccine wrongdoing: “It is against the law to mislead and to misrepresent, particularly when you’re talking about the efficacy of a drug.” pic.twitter.com/39ITxvMStj

