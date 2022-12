La folle notte del Ciclone Birgit: caldo estivo su tre quarti d’Italia

MeteoWeb

E’ una notte di caldo folle su gran parte d’Italia: le temperature sono tipiche di settembre dall’Appennino tosco/emiliano in giù a causa del ciclone Birgit che sta determinando un’imponente risalita d’aria calda dal nord Africa. E se nelle ore diurne i forti venti, l’aria umida e la compatta nuvolosità ha limitato l’anomalia termica rispetto alle medie delle massime, adesso in orario notturno fa ancora più caldo rispetto a quella che sarebbe la normalità di questo periodo dell’anno.

Siamo quasi a metà dicembre, eppure alle 20:15 della sera abbiamo ben +20°C a Palermo e Pescara, +19°C a Reggio Calabria, Cagliari, Oristano e San Benedetto del Tronto, +18°C ad Ancona e Termoli, +17°C a Roma, Bari, Foggia, Taranto, Lecce, Brindisi e Macerata, +16°C a Piombino, +15°C a Cosenza e Catanzaro, +14°C a Firenze, Pisa e Campobasso.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: