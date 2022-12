Maltempo, enorme “valanga” di pioggia sull’Appennino: fiumi in piena in Emilia, sarà una notte di paura | LIVE

MeteoWeb

Piogge torrenziali continuano a colpire senza sosta l’Appennino tosco/emiliano, dove fa caldissimo e sono caduti soltanto oggi 252mm di pioggia al Monte Gomito, 209mm al Lago Scaffaiolo, 160mm in Val di Luce, 151mm a Boscolungo, 149mm alla Doganaccia, 135mm a Melo e Casotti di Cutigliano, 133mm al Rifugio Segheria, 106mm a Pratospilla, 101mm a Sammommè. Le temperature sono folli: abbiamo +3°C a 1.900 metri, +4°C a 1.800 metri, +6°C a 1.500 metri. La neve non cade neanche sulle vette più alte dell’Appennino, e un’enorme valanga d’acqua si sta riversando verso valle in Emilia Romagna, dove piove in modo incessante seppur più lieve.

Il fiume Enza ha superato il secondo livello di allarme (arancione) a S. Ilario d’Enza, in Provincia di Reggio Emilia. Il fiume, che ieri sera era allo zero idrometrico, è adesso vicino ai due metri di portata.

Si prospetta una notte di paura. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: