Francia nella morsa di freddo, neve e ghiaccio: allerta in 28 regioni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Parte della Francia è nella morsa di neve, ghiaccio, temperature polari e venti gelidi. La scorsa notte, è caduta neve anche a bassa quota, nella valle del Rodano, a Lione, e nelle Alpi. Il freddo più pungente si sta manifestando in un’ampia fascia del territorio nazionale, dal Grande Est – con -5/6°C a Strasburgo e Metz – all’Ile de France – con -3°C a Parigi – fino alla Bretagna e l’Alta Saona. I valori più bassi arrivano dal Nord-Est del Paese, con valori tra -4°C e -7°C, ma anche dalla Bretagna e, stranamente nella regione Provenza Alpi Costa Azzurra, con valori tra -1°C e -4°C.

Il record negativo, con -10°C è toccato al comune di Luxeuil-les-Bains, nell’Alta Saona. A peggiorare ulteriormente la situazione meteo sono i venti gelidi che abbassano ulteriormente le temperature percepite, con -7°C a Parigi.

Il freddo è molto temuto dalla popolazione e dal governo in quanto fattore di rischio aumentato sulla crisi energetica, causando un aumento della richiesta in elettricità in un contesto di caro energia per il calo delle forniture dalla Russia.

La neve ha imbiancato almeno cinque dipartimenti, tra cui Savoia e Rodano, e nelle prossime ore toccherà anche a Bretagna, Manica e altre aree che prevedono tra 10 e 15 centimetri di neve in poche ore.

Tanta neve sulle Alpi francesi, le immagini dalla stazione sciistica Les Arcs

Allerta per neve e gelo in 28 dipartimenti della Francia

Per domani, mercoledì 14 dicembre, e giovedì 15, Météo France ha diramato un’allerta meteo arancione in ben 28 dipartimenti, dalla Bretagna fino all’Est passando per l’Ile de France. “Il rischio di fenomeni scivolosi è elevato in tutti i dipartimenti in arancione, con incertezza sull’esatta ubicazione della zona cuscinetto tra pioggia gelata e neve, nonché sulla quantità di neve”, ha riferito Meteo France, prevedendo tra 2 e 10 centimetri di neve nelle zone coinvolte dalla perturbazione.

Temperature piacevoli a Sud-Ovest

In realtà, la Francia è divisa in due per un conflitto tra masse d’aria destinato a durare nei prossimi giorni: da un lato, la fascia settentrionale del Paese, in particolare il Grande Est, è avvolta nel gelo, dall’altro, nel Sud-Ovest le temperature sono molto gradevoli per la stagione, con +12-17°C attesi nella regione di Bordeaux e a Biarritz, non lontano dal confine con la Spagna.