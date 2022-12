Freddo eccezionale, l’Europa resta nel freezer: oggi -10°C a Berlino e -9°C a Londra | FOTO e DATI

MeteoWeb

L’Europa continua a vivere giornate di grande gelo: le temperature stanno sensibilmente aumentando nei settori più meridionali del continente influenzati dal respiro caldo sul Mediterraneo, quindi anche Francia, Svizzera, Austria e Balcani, ma nel nord della Francia fa ancora molto freddo tanto che stamani la temperatura è scesa fino a -4°C a Parigi e -6°C a Lilla e Metz.

Particolarmente importante l’anomalia fredda nel nord Atlantico: in Islanda il clima è insolitamente glaciale, con Reykjavík che ha fatto registrare una minima di -9°C per il secondo giorno consecutivo e ieri in realtà anche nelle ore diurne non è mai salita sopra i -9°C (la media di dicembre è di -1°C nelle minime e +4°C nelle massime).

Continua a fare freddissimo anche nel Regno Unito, con minime odierne di -11°C a Pershore, -10°C a Manchester e Topcliffe, -9°C a Londra e Birmingham, -8°C a Liverpool e Blackpool, -7°C a Glasgow e Bedford, -6°C a Dublino, Edimburgo, Cardiff, Belfast e Norwich, -5°C a Leeds e Bristol, -4°C a Newcastle e Nottingham.

Risveglio polare oggi anche in Germania, con -12°C a Potsdam, -11°C a Lipsia, Magdeburgo e Lüchow, -10°C a Berlino, Colonia e Hannover, -9°C a Francoforte, Dresda, Düsseldorf, Brema e Mönchengladbach, -8°C ad Amburgo e Cottbus, -6°C a Norimberga.

Nel resto d’Europa, spiccano i -21°C raggiunti a Stoccolma e Uppsala, in Svezia, ma anche i -18°C di Oslo e i -14°C di Trondheim, in Norvegia. Tra gli altri Paesi, molto freddo nel nord della Polonia, nei Paesi Baltici ma anche nei Paesi Bassi, in Belgio e in altre località Mittel-Europee: -13°C a Suwałki, -12°C a Stettino, Toruń e Olsztyn, -11°C a Vilnius, Göteborg, Gorzów Wielkopolski e Ustka, -10°C a Twente, Riga e Karlovy Vary, -9°C a Eindhoven, -8°C a Bergen, Charleroi, Maastricht, Vaduz e Łódź, -7°C a Graz, Lussemburgo, Ostrava e Plzen, -6°C a Varsavia, Rotterdam e Bruxelles, -5°C ad Amsterdam.

Nei prossimi giorni, in modo lento e graduale, le temperature si alzeranno in tutt’Europa e la prossima settimana farà decisamente più caldo, con l’eccezione dell’Islanda che sta vivendo il dicembre più freddo della sua storia e che almeno per altri 8 giorni continuerà ad avere temperature glaciali, persino più basse di quelle già eccezionali raggiunte questa settimana.