Freddo polare in Alto Adige, -21°C a San Giacomo in Val di Vizze

Freddo polare nella notte in Alto Adige: a San Giacomo in Val di Vizze, a 1.440 metri, e a Sesto in Val Pusteria, si registrano -21°C. Il gelo assedia anche diverse altre località altoatesine: -19°C a Monguelfo, -18°C a Corvara in Badia e Campo Tures, -15°C a Brunico, -13°C a Vipiteno, -8°C a Bressanone, -3°C a Bolzano. Sul Pizzo Lungo in Valle Aurina e su Cima Beltovo sopra Solda la colonnina di mercurio è scesa fino a -24°C.

Molto freddo anche in Trentino, dove si registrano -19°C ai 2.960 metri dei Crozzi di Taviela sopra Peio, -15°C alla diga di passo Fedaia ai piedi della Marmolada.

