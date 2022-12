Freddo polare in Europa, scenari glaciali in tutto il Continente | FOTO e DATI

MeteoWeb

L’Europa resta attanagliata nella grande morsa del freddo polare: nonostante il rimescolamento d’aria in libera atmosfera dovuto all’avanzata dell’Anticiclone da Sud/Ovest, anche oggi il Vecchio Continente ha avuto un risveglio glaciale a conclusione di una settimana davvero straordinaria in termini di anomalie termiche negative. Eccezionali le immagini della fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo, che testimoniano il tipo di situazione meteorologica che l’Europa sta vivendo in questi giorni.

In Islanda Reykjavík ha avuto la temperatura minima più alta della settimana: ben -7°C! Freddo polare anche nel Regno Unito dove la temperatura è crollata fino a -8°C ad Aberdeen, -5°C a Birmingham, -4°C a Londra, Edimburgo e Bedford, -3°C a Newcastle e Nottingham, -2°C a Glasgow e Leeds. Tra le principali città del Centro Europa, da evidenziare le minime di -12°C a Praga, -9°C a Lussemburgo, -7°C a Varsavia, Bruxelles, Rotterdam, Eindhoven e Bratislava -6°C a Vienna, Budapest, Amsterdam, Charleroi, -3°C a Zurigo.

Ma ancora una volta i Paesi più freddi sono stati Francia e Germania. In Francia abbiamo avuto -16°C a Buhl-Lorraine, -14°C a Brassy, -12°C a Charleville-Mézières e Bellefontaine, -10°C a Metz, Nancy, Auxerre, Reims, Chézy-sur-Marne e Luxeuil-les-Bains, -9°C a Troyes e Briançon, -8°C a Lilla e Clermont, -7°C a Strasburgo, Bourges, Besançon, Colmar, Vichy e Cormeilles, -6°C a Parigi, Grenoble, Aurillac, Evreux, Melun, Digione, Méaulte e Trappes.

In Germania la temperatura è piombata fino a -15°C a Monaco di Baviera, -14°C a Stoccarda e Norimberga, -12°C a Francoforte e Lipsia, -11°C a Dresda, -10°C a Brema, Friburgo e Lüchow, -9°C a Mannheim e Hannover, -8°C a Dortmund e Colonia, -7°C a Berlino, Mönchengladbach e Karlsruhe, -6°C a Düsseldorf.

L’Italia è sempre ai margini di questo freddo eccezionale: all’estremo Nord spiccano i -11°C di Aosta e i -6°C di Bolzano, poi c’è l’effetto albedo del basso Piemonte dove la temperatura è crollata a -9°C a Villanova Solaro, -7°C a Morozzo, -6°C a Carmagnola, Carrù, Mondovì e Costigliole Saluzzo, -5°C a Marene, ma per il resto non si rileva alcuna anomalia negativa anzi, anche al Nord le temperature ricominciano ad aumentare in vista del poderoso Anticiclone in arrivo per Natale.