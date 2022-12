Previsioni Meteo, mappe incredibili per Natale: anomalia mai vista per le feste

MeteoWeb

A poco più di una settimana dal Natale, le condizioni meteorologiche profumano d’inverno: l’Europa ha vissuto una settimana glaciale e al Nord abbiamo avuto tre nevicate in cinque giorni, tutte al Nord/Ovest ma l’ultima particolarmente considerevole tanto che dopo due giorni il Piemonte è ancora innevato e le temperature si mantengono molto basse, in alcune aree addirittura sottozero nelle ore diurne, grazie all’effetto albedo.

Poi c’è il Centro/Sud che questo profumo d’inverno lo sente in modo molto molto diradato: i richiami caldi degli ultimi giorni hanno determinato un’anomalia termica senza precedenti nella storia, tanto che venerdì in Sicilia abbiamo addirittura superato i +30°C sulla costa tirrenica messinese.

Nei prossimi giorni, tra le due grandi anomalie, prenderà il sopravvento la seconda e il profumo d’inverno si sfumerà al punto da sparire completamente, almeno dallo scacchiere Mediterraneo. Due grandi rimonte dell’Anticiclone (ben visibili nel video a corredo dell’articolo) porteranno un deciso rialzo termico, soprattutto nelle ore diurne, in tutto il Paese. Nelle zone interne e pianeggianti, e quindi prevalentemente al Nord, avremo i tipici fenomeni degli anticicloni invernali (nebbie da inversione, freddo, possibile neve chimica), ma nel resto del Paese splenderà il sole per almeno i prossimi dieci giorni e le temperature saranno in forte aumento, soprattutto in concomitanza con il secondo Anticiclone proveniente dall’oceano Atlantico, che giungerà sull’Italia esattamente in concomitanza del Natale determinando un weekend lungo (Sabato 24, Domenica 25 e Lunedì 26 Dicembre) dal clima primaverile in tutto il Paese, con temperature diffusamente superiori ai +20°C. Per un Natale mai visto: non sarà un giorno mite isolato in un contesto invernale, ma si prospetta un lungo periodo dal clima eccezionalmente caldo e soleggiato in pieno inverno e proprio in concomitanza con le festività.