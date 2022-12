Lo spettacolo della neve del Piemonte vista dallo Spazio: giornata di ghiaccio a Sud di Torino | DATI

MeteoWeb

E’ tornato a splendere il sole oggi sul Nord Italia e le immagini satellitari mostrano in modo straordinariamente bello la neve caduta copiosa nei giorni scorsi non solo sulle Alpi, ma anche nella pianura Padana occidentale e in modo particolare sul Piemonte. Spettacolari le immagini della NASA nella fotogallery a corredo dell’articolo, in cui si può notare l’estensione dell’innevamento non solo in Piemonte ma anche su tutto l’arco alpino e nelle pianure Mittel-Europee a nord delle Alpi.

Tornando al Piemonte, dopo le minime fredde di stamani nel corso della giornata le temperature sono sensibilmente aumentate in tutta la Regione raggiungendo +10°C a Biella e Domodossola, +9°C a Vercelli e Verbania, +8°C a Cuneo, +7°C a Novara, +6°C a Torino e Alessandria, +4°C ad Asti, ma ci sono alcune località in cui è stata una giornata di ghiaccio sulla neve, con temperature massime sottozero: