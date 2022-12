G7 e Ue approvano il price cap al petrolio russo

MeteoWeb

Il G7 e l’Ue hanno dato il via libera al price cap sul petrolio russo trasportato via mare. Il tetto è stato fissato a un prezzo massimo di 60 dollari al barile per il petrolio greggio ed è regolabile in futuro per rispondere agli sviluppi del mercato. Il massimale sarà attuato da tutti i membri della Coalizione del price cap (che oltre a G7 e Ue comprende anche l’Australia) attraverso i rispettivi processi legali nazionali.

Il price cap si affianca all’embargo europeo per il petrolio russo via nave (che entra in vigore lunedì 5 dicembre) e consentirà agli operatori europei di trasportare (e assicurare) il petrolio russo verso Paesi terzi solo quando questo ha un prezzo inferiore al tetto stabilito. Il price cap entrerà in vigore dal 5 dicembre per il greggio e il 5 febbraio 2023 per i prodotti petroliferi raffinati (con un prezzo che sarà ancora definito).

“Il G7 e tutti gli Stati membri dell’Ue hanno preso una decisione che colpirà ancora più duramente le entrate della Russia e ridurrà la sua capacità di fare la guerra in Ucraina. Ci aiuterà anche a stabilizzare i prezzi globali dell’energia, a beneficio dei Paesi di tutto il mondo che attualmente si trovano a fare fronte agli alti prezzi del petrolio“, ha spiegato il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

“Il limite di prezzo è stato specificamente progettato per ridurre ulteriormente le entrate della Russia, mantenendo stabili i mercati energetici globali attraverso l’approvvigionamento continuo. Contribuirà quindi anche ad affrontare l’inflazione e a mantenere stabili i costi energetici in un momento in cui i costi elevati – in particolare i prezzi elevati del carburante – sono una grande preoccupazione nell’Unione europea e in tutto il mondo”, spiega la Commissione europea.