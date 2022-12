Gas, Pichetto: “price cap primo passo per calmierare le bollette”

MeteoWeb

Il price cap al gas approvato oggi dal Consiglio Energia a Bruxelles è “un primo passo verso una soluzione che ci permetta di calmierare il sistema delle bollette“. Lo prevede il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, alla fine della riunione. Il tetto, aggiunge, permetterà di evitare delle “fiammate” dei prezzi come quelli registrati nella scorsa estate. “Lo scopo finale è arrivare a prezzi che siano congrui rispetto al mercato e non rispetto alla speculazione internazionale”, ha spiegato.

“Ora il passaggio successivo sarà quello di affrontare la questione dell’energia elettrica, con il disaccoppiamento. Questo è un impegno della Commissione per il mese di marzo del 2023“, ha aggiunto.

“C’è una soddisfazione particolare per l’Italia, il Paese che più ha sostenuto la necessità che i Paesi europei si accordassero per fermare questa esplosione speculativa, che aveva portato ad agosto i prezzi oltre i 300 euro al MWh”, ha aggiunto. “La trattativa, portata avanti anche la scorsa settimana dal Presidente Meloni, si è conclusa con una mediazione che soddisfa la stragrande maggioranza dei Paesi europei”.

“Se vogliamo mettere” in evidenza “un particolare” del dibattito svoltosi nel Consiglio Energia, c’è stata “da parte di tutti la volontà di tenere unita l’Europa”. “Questo – aggiunge Pichetto – è il dato forse più rilevante“. La Germania, a lungo contraria al price cap sul gas, oggi ha votato a favore dell’accordo; Austria e Olanda si sono astenute. Solo l’Ungheria ha votato contro. “Le reazioni della Russia credo che siano la dimostrazione che questo tetto ha un effetto efficace”, ha aggiunto il Ministro.

“Le priorità del Ministero sono tante. Certamente le rinnovabili, di cui si è discusso anche in questa seduta. Quindi a questo punto individuare le aree idonee e incrementare il sistema di produzione nazionale di energia con le rinnovabili. Noi abbiamo l’obiettivo 2030 e lo dobbiamo raggiungere. Per riuscirci dobbiamo incrementare il nostro rilascio di concessioni, la definizione delle aree e naturalmente liberare il mercato. Proprio in questi giorni stiamo definendo l’avvio delle comunità energetiche che hanno una dotazione di oltre due miliardi. E stiamo lavorando sulla rapidità delle autorizzazioni, è la sfida del governo italiano e del Ministero che ho l’onore di reggere“, ha evidenziato il Ministro Pichetto.