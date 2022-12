Gelo in Europa, lo straordinario spettacolo della NEVE sulle coste dell’Inghilterra | FOTO

MeteoWeb

E’ davvero uno spettacolo straordinario. La neve è caduta copiosa domenica sera sul Regno Unito e ha imbiancato gran parte di Scozia e Inghilterra. Poi è arrivato il gelo polare con temperature glaciali, e così la neve si sta mantenendo al suolo.

Le immagini che arrivano Tynemouth e South Shields, sulla costa di Newcastle, appena a nord di Sunderland, nella contea del Tyne and Wear, sono davvero insolite e suggestive: non è frequente che la neve cada con accumulo sulle coste inglesi e soprattutto che persista al suolo per così tanti giorni.