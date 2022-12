Altro risveglio glaciale stamani in Europa: -15°C in pianura tra Francia e Germania. La NEVE vista dallo Spazio

MeteoWeb

Continua il freddo polare in Europa: come spesso succede nel Vecchio Continente, dopo un’irruzione fredda le temperature si mantengono su valori straordinariamente bassi a lungo per i fenomeni dell’inversione termica e – in questo caso – dell’effetto albedo dovuto all’abbondante presenza della neve al suolo. E così anche stamani le temperature minime hanno raggiunto valori glaciali su gran parte del Continente, in pianura, nonostante l’irruzione fredda sia di fatto conclusa in libera atmosfera e il tempo sia tornato stabile e soleggiato.

Impressionante l’anomalia glaciale in Islanda, dove Reykjavík stamani è piombata addirittura a -10°C e continuerà a rimanere attanagliata nel grande gelo ancora a lungo per la più grande ondata di freddo della storia di dicembre in Islanda. Impressionanti, nel cuore d’Europa, le temperature minime raggiunte in pianura in Germania, dove con l’inversione termica da cielo stellato e l’effetto albedo per il suolo innevato stamattina siamo piombati a -15°C a Doberlug-Kirchhain, -14°C a Gottinga, Genthin e Baruth/Mark, -13°C a Colonia e Gardelegen, -12°C a Magdeburgo, -11°C a Francoforte, Lipsia, Hannover e Müncheberg, -10°C a Berlino, Mönchengladbach, Lüchow e Cottbus, -9°C a Düsseldorf e Potsdam, -8°C a Dresda, Dortmund e Mannheim, -6°C a Brema, Amburgo e Karlsruhe, -5°C a Norimberga.

Molto freddo anche nel nord della Francia con -15°C a Buhl-Lorraine, -10°C a Nancy e Charleville-Mézières, -8°C a Metz, Corny-sur-Moselle e Saint-Dizier-Robinson, -7°C a Troyes e Beauvais Tillé, -6°C a Strasburgo, Reims-Prunay ed Évreux-Fauville, -5°C a Parigi, Lilla, Cormeilles, Melun e Le Bourget, -4°C a Auxerre e Rennes.

Continua a fare freddo anche nelle isole Britanniche, in Irlanda e Regno Unito con -10°C a Topcliffe e Pershore, -9°C a Glasgow, Manchester e Yeovil, -8°C a Liverpool, Birmingham e Aberdeen, -7°C a Londra, Edimburgo e Newcastle, -6°C a Blackpool, -5°C a Cardiff e Bedford, -4°C a Dublino, Belfast, Plymouth e Nottingham.

Nel resto d’Europa spiccano i -23°C di Stoccolma, i -19°C raggiunti a Helsinki e Oslo, e ancora -14°C a Malmo, -12°C a Copenaghen, -11°C a Houyet, -9°C a Tallin e Riga, -7°C a Praga, Eindhoven, Vilnius e Maastricht, -5°C a Varsavia, Bruxelles e Charleroi, -4°C a Rotterdam, Twente e Lussemburgo, -3°C ad Amsterdam.

Straordinarie le immagini satellitari con il suolo europeo innevato grazie agli scatti dei satelliti MODIS della NASA (di ieri). Le immagini odierne saranno ancor più spettacolari grazie alle più ampie schiarite e le pubblicheremo nelle prossime ore.

