Storica ondata di gelo negli USA: più freddo che su Marte, a rischio i record di sempre | DATI

Il rover Perseverance della NASA sta guidando intorno al cratere Jezero su Marte e nelle ultime ore ha vissuto un clima più caldo rispetto a milioni di persone nelle Plains degli USA, alle prese con una potente ondata di gelo e neve. L’ultimo bollettino meteorologico dal cratere Jezero è arrivato il 21 dicembre, quando il rover ha riportato una temperatura massima di -21,7°C. Per gli abitanti delle Plains, una tale temperatura sembra fuori portata in questi giorni. A partire dalle 15:00 MST del 22 dicembre, la temperatura massima a Denver era di -22,2°C. Allo stesso tempo, la temperatura a Casper, nel Wyoming, era di -25°C, e a Bozeman, nel Montana, la temperatura era di -31,7°C.

Sebbene la temperatura massima su Marte fosse più alta che nelle Plains, la temperatura minima sul Pianeta Rosso è tutta un’altra storia. Le temperature crollano dopo che il sole tramonta su Marte, con il rover Perseverance che riporta una temperatura minima di -86°C.

Le temperature minime di oggi

Tra le temperature minime più rilevanti di oggi, venerdì 23 dicembre, negli USA segnaliamo: nel Montana, -38°C ad Havre, -36°C a Bozeman, -32°C nella capitale Helena; nel Wyoming, -34°C a Dubois, -33°C a Riverton, -23°C nella capitale Cheyenne; nel North Dakota, -30°C al Beach Airport, -29°C a Crosby e Tioga, -25°C nella capitale Bismarck; nel South Dakota, -28°C a Pine Ridge, -27°C a Buffalo, -26°C a Madison, -23°C nella capitale Pierre; nel Nebraska, -26°C a Kimball, -24°C ad Ainsworth, -22°C nella capitale Lincoln; nel Colorado, -31°C a Greeley, -28°C a Fort Morgan, Craig, Erie, -27°C nella capitale Denver. Temperature al di sotto dei -25°C si registrano anche negli altri stati centro-occidentali degli USA.

Il gelo sta avanzando anche verso Sud, portando punte di -21°C in Arkansas, con -16°C nella capitale Little Rock, -19°C in Texas, con -10°C nella capitale Austin, -19°C in Oklahoma, -17°C in Mississippi, -15°C in Alabama.

Gelo USA: a rischio i record di Natale di lunga data

In questo weekend di Natale si prevede che le temperature scenderanno a livelli pericolosamente bassi e i meteorologi di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, avvertono che potrebbero essere battuti record di temperatura di lunga data.

Il Natale più freddo mai registrato per la nazione si è verificato nel 1983. Un’irruzione artica di 10 giorni dal 16 dicembre 1983 al giorno dopo Natale ha portato le temperature più basse del mese in tutti gli Stati Uniti. “La temperatura media negli USA era di circa -6,7°C e, fino ad oggi, la maggior parte dei record di temperatura minima dal 25 dicembre 1983, si trovano ancora in gran parte della metà orientale della nazione“, ha affermato Jesse Ferrell (AccuWeather). A Natale, quasi il 78% degli Stati Uniti ha registrato temperature inferiori allo zero e almeno il 30% ha registrato temperature inferiori a -12°C. L’aria più fredda era centrata intorno al Midwest e lungo la spina dorsale dei monti Appalachi.

Anche neve e vento sferzano gli USA

Preoccupano anche le tempeste di neve: almeno 12 stati hanno dichiarato lo stato di emergenza per quello che viene chiamato lo “snowapocalypse” o “snowmaggedon“.

Il vento e la neve hanno causato un drastico aumento dei blackout questa mattina. Secondo PowerOutage.us, oltre 100.000 clienti sono senza corrente in Georgia. Anche il Texas ha decine di migliaia di clienti al buio, oltre 67.000. Ci si aspettava che quest’aria artica mettesse alla prova la rete elettrica del Texas, e molti sono ora senza elettricità. La situazione è particolarmente preoccupante poiché molti non saranno in grado di riscaldare le proprie case senza elettricità.