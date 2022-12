“Snowapocalipse”, “Snowmaggedon”: il “ciclone bomba” spaventa gli USA

MeteoWeb

Il presidente Joe Biden ha lanciato un appello agli americani affinché prendano “con estrema serietà” l’ondata di maltempo e gelo artico che si sta abbattendo su gran parte degli Stati Uniti. “C’è un’allerta meteo veramente seria, che va dall’Oklahoma al Wyoming, e dal Wyoming al Maine“, ha detto il presidente in riferimento alle bufere di neve che stanno colpendo o colpiranno queste aree, “incoraggio tutti, per favore, a seguire le allerte locali“.

Quella che i meteorologi locali hanno descritto come una “tempesta unica in una generazione” ha fatto precipitare le temperature nel centro del Paese, provocando avvisi relativi a bufere di neve e cancellando migliaia di voli durante una delle settimane di viaggio più trafficate. Sono stati cancellati o ritardati 10mila voli sia interni che internazionali in arrivo o in partenza dagli USA.

Almeno 3 persone in Kansas e 2 in Oklahoma sono morte in incidenti stradali che i media locali hanno collegato alla tempesta e alle condizioni stradali. Più di 300 km dell’Interstate 90, l’autostrada che passa nel Nord degli Stati Uniti, sono stati chiusi per vento forte e bufere di neve.

Nei prossimi giorni sono attese temperature inferiori ai -30°C.

Un ciclone di gelo si svilupperà tra giovedì e venerdì vicino ai Grandi Laghi: ciò si verifica quando la pressione atmosferica scende rapidamente durante una forte tempesta. Sarà un “ciclone bomba” che potrebbe creare condizioni estreme.

Il Governatore dello Stato di New York ha dichiarato lo stato d’emergenza in vista della tempesta invernale. Le autorità prevedono un pericolo imminente per i trasporti pubblici, i servizi di pubblica utilità, la sanità pubblica e i sistemi di pubblica sicurezza in tutto lo Stato. L’avviso è in vigore dal 23 dicembre per l’intero Stato di New York, fino al 22 gennaio 2023

In totale, i governatori di 12 Stati hanno proclamato lo stato d’emergenza per quello che viene chiamato lo “snowapocalipse” o “snowmaggedon“. Le tempeste di neve unite al vortice polare porteranno temperature record, che dovrebbero arrivare anche a -29°C e, in alcune zone montuose del Wyoming, addirittura a un massimo di -70°F, cioè -56,7°C.

Attese nelle prossime ore le prime nevicate “brutali” a Nord dello Stato di New York, i cui effetti saranno aggravati dal “ciclone bomba” che sta colpendo ampie zone del Paese. In Ohio la temperatura dovrebbe scendere a -17°C. Sempre in Wyoming la colonnina di mercurio è passata, ieri all’ora di pranzo, da +6°Ca -16°C nel giro di un’ora. Registrati -11°C a Dallas, in Texas.

La Guardia nazionale verrà dispiegata in molti Stati, dal Colorado al Connecticut, dal Kentucky al Maryland, Missouri, North Carolina e Oklahoma.