Neve e gelo artico negli USA: wind chill fino a -56,7°C nel Wyoming, caos voli e sulle strade

Si potrebbe definire una tripletta invernale quella che si sta abbattendo sugli USA: una potente tempesta di neve con temperature pericolosamente gelide e forti venti renderà caotico il weekend di Natale per milioni di persone da una costa all’altra. Circa 20 stati sono sotto qualche tipo di allerta per tempesta invernale o pioggia gelata mentre il colossale sistema meteorologico artico, iniziato martedì 20 dicembre nel nord-ovest del Pacifico, prosegue la sua rotta verso est, scaricando fino a 60cm di neve in alcune parti degli USA e causando condizioni di bufera di neve per il Midwest.

Un’irruzione di aria gelida farà precipitare le temperature a decine di gradi sotto zero. Diffuse raffiche di vento distruttive da 60 a 110km/h faranno sentire temperature percepite ancora più basse. Alcune regioni potrebbero anche vedere il congelamento istantaneo, che si ha quando le temperature in rapido calo congelano rapidamente qualsiasi liquido sulle strade. Previsto il caos per i trasporti e blackout diffusi.

Man mano che la tempesta si sposta verso est, dovrebbe intensificarsi rapidamente, rafforzandosi in un “ciclone bomba“. Questo processo si verifica quando una tempesta subisce uno sviluppo esplosivo e la pressione barometrica scende di almeno 24 millibar in 24 ore.

Gelo artico negli USA

Gli stati che hanno sperimentato il clima più freddo questa mattina includono Montana, Dakota, Nebraska, Wyoming e Minnesota, mentre a Seattle è prevista pioggia gelata da questa sera a sabato pomeriggio, ha detto il National Weather Service (NWS). -56,7°C è la temperatura percepita più fredda finora durante questo evento: è stata registrata nel Wyoming orientale.

Il freddo ora sta invadendo il Texas e continuerà verso il Sud-Est.

5 governatori dichiarano lo stato di emergenza prima della tempesta

Almeno cinque stati hanno emesso ordini di stato di emergenza in vista della potente tempesta di neve e gelo. Finora, Kentucky, Missouri, Oklahoma, Georgia e North Carolina hanno emesso gli ordini di emergenza che, in parte, attivano i loro piani operativi e di risposta alle emergenze.

Sottolineando che la tempesta “sarà davvero pericolosa“, il governatore del Kentucky Andy Beshear ha detto che vuole che tutti prestino attenzione all’allerta dello stato e stiano lontani dalle strade. “Dopo mezzogiorno di giovedì, non viaggiare a meno che non sia necessario, a meno che tu non sia un dipendente essenziale”, ha detto il governatore. Le autorità del Kentucky hanno anche avvertito i residenti di prepararsi a blackout, linee d’acqua danneggiate e danni alle infrastrutture pubbliche. Lo stato è in procinto di aprire centri di riscaldamento per i residenti locali in caso di blackout prolungati.

Centinaia di voli cancellati per l’inizio della tempesta invernale

La grande tempesta invernale sta già influenzando i piani di viaggio in tutti gli USA. A partire da questa mattina, almeno 1.540 voli sono stati cancellati all’interno, in entrata o in uscita dagli Stati Uniti, secondo FlightAware. La maggior parte delle cancellazioni di voli proviene dall’aeroporto internazionale di Chicago O’Hare e dall’aeroporto internazionale di Denver, con 215 e 119 voli cancellati. Southwest Airlines ha la maggior parte dei voli cancellati, con oltre 570 voli cancellati e quasi 320 voli in ritardo.

Oltre 100 automobilisti bloccati su un’autostrada del South Dakota

Condizioni di bufera di neve hanno lasciato più di 100 conducenti e passeggeri bloccati sull’Interstate 90 tra Rapid City e Wall nel South Dakota, nella giornata di ieri, poiché la visibilità estremamente bassa ha creato una “situazione pericolosa” e ha bloccato il traffico, hanno detto le autorità. L’ufficio dello sceriffo della contea di Pennington ha detto che le squadre di emergenza hanno lavorato nelle ore serali salvando le persone i cui veicoli erano bloccati lungo un lungo tratto di autostrada innevata mentre le temperature gelide scendevano ben sotto lo zero. La I-90 è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Box Elder e Chamberlain a causa della scarsa visibilità e delle superfici innevate.

Questa mattina, Rapid City (South Dakota) ha registrato temperature percepite di -39/-40°C, secondo il National Weather Service.

In Minnesota, la pattuglia di stato ha dichiarato di aver risposto a 272 incidenti dalle 6:00 alle 21:30 ora locale di mercoledì, quando la neve ha iniziato a cadere nello stato. Diversi i feriti ma nessun decesso segnalato.

Biden: “situazione pericolosa, non è una normale nevicata”

La tempesta invernale e il freddo attesi negli Stati Uniti sono “pericolosi. Incoraggio tutti a seguire le indicazioni. Questo non è un giorno di neve come quando eravamo bambini, è una cosa seria“. Lo afferma Joe Biden dopo aver ricevuto un aggiornamento sulle attese condizioni meteorologiche negli Stati Uniti nei prossimi giorni. “C’è un’allerta meteo veramente seria, che va dall’Oklahoma al Wyoming, e dal Wyoming al Maine“, ha detto il Presidente.