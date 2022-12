Il drammatico Natale di Gianluca Vialli: farmaci per sopportare il dolore

MeteoWeb

Il tumore al pancreas di Gianluca Vialli preoccupa sempre di più. Il grave peggioramento delle condizioni di salute dell’ex calciatore lo ha costretto a trascorrere il Natale in ospedale. Accanto a lui vi sono la moglie, Cathryn White Cooper, e le figlie, Sofia e Olivia. Nei giorni scorsi a Londra si erano recati anche l’anziana madre di Vialli e il fratello Nino. Oggi, in questo drammatico 25 dicembre, è giunta in visita anche la sorella Mila.

Secondo quanto si apprende, le cure si fanno sempre più serrate, ma il quadro clinico di Gianluca Vialli resta delicato. I medici gli stanno somministrando farmaci per sopportare il dolore. I messaggi e le preghiere, oltre che i post sui social e gli striscioni, sono numerosissimi. Tutti i fan, e non solo, si sono stretti attorno a Vialli. Il campione sta affrontando la battaglia più difficile della sua vita.

Il tumore al pancreas di Gianluca Vialli è uno dei più letali

Il tumore del pancreas è uno dei più aggressivi: la malattia resta asintomatica per lungo tempo, tanto che solo nel 7% dei casi viene diagnosticata in stadio iniziale e circa l’80%-85% delle forme tumorali risulta non resecabile al momento della diagnosi. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni è pari soltanto all’8% in Italia e a circa il 6% nel mondo.

Tra tutti i tumori che colpiscono il pancreas, l’adenocarcinoma è il tipo più comune. La maggior parte dei casi di adenocarcinoma giunge ad una prognosi quando il tumore è in fase avanzata. Una lotta contro il tempo che costringe pazienti, caregiver e medici a far fronte ad una complicatissima gestione.

L’unico trattamento in grado di curare le cellule infette è la resezione chirurgica, anche se meno del 20% dei pazienti può essere sottoposto alla chirurgia con intento curativo, con un tasso di sopravvivenza globale a 5 anni dall’operazione che non supera il 20%.