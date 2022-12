Il giornalista Grant Wahl muore in Qatar per malore improvviso durante Olanda-Argentina

MeteoWeb

Un giornalista del canale americano CBS Sports, che aveva fatto notizia dopo essere stato arrestato in Qatar per aver indossato una maglietta arcobaleno, è morto ieri a Doha, secondo quanto annunciato dalla moglie e dalla Federazione americana di calcio, probabilmente per un attacco di cuore. Grant Wahl, 48 anni, aveva lavorato per la rivista Sports Illustrated come esperto di calcio prima di entrare a far parte di CBS Sports nel 2021.

È morto ieri sera mentre seguiva i quarti di finale tra Argentina e Olanda. Secondo la radio americana NPR, è crollato in sala stampa mentre la partita volgeva al termine. Il personale medico ha praticato un soccorso d’urgenza sul posto prima di portarlo via in barella. Secondo il quotidiano americano The Wall Street Journal, Wahl sarebbe morto per un attacco di cuore. Wahl era sposato con un medico, Celine Gounder, nota specialista in malattie infettive apparsa più volte in televisione durante la pandemia di Covid-19. Wahl era stato arrestato il 21 novembre dal personale di sicurezza in Qatar perché – come da lui stesso reso noto su Twitter – aveva indossato una maglietta arcobaleno alla partita tra Stati Uniti e Galles, per sostenere i diritti LGBT+. E dal fratello Eric, sui social, sono arrivate accuse pesantissime: “Mio fratello era sano. Mi ha detto di avere ricevuto minacce di morte. Non credo che sia appena morto, penso che sia stato ucciso”.