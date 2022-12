IRIDE: la torinese Argotec realizzerà satelliti per l’osservazione della Terra

MeteoWeb

“Siamo orgogliosi di annunciare che i satelliti di Argotec sono stati selezionati per la costituzione della nuova costellazione per l’osservazione della Terra, Iride, finanziata con i fondi del Pnrr“. Così l’ad dell’azienda torinese David Avino che aggiunge: “siamo pronti a dare il nostro contributo per la ripartenza del Paese, iniziando proprio dallo Spazio e dalle innumerevoli opportunità che offre“.

“I nostri ingegneri sono già al lavoro sui primi due lotti di 25 satelliti, e a quelli successivi, per un importo totale di circa 100 milioni di euro. Il più importante contratto mai firmato da Argotec in un’unica soluzione. Una nuova grande sfida per un’azienda che, nata nel 2008, è riuscita a partecipare con successo a due missioni storiche come quelle della Nasa, Dart e Artemis 1, in un 2022 che si è rivelato un anno di incredibili risultati”. “Con la costellazione Iride vogliamo dare un ulteriore spinta alla Space Economy italiana, certi che i temi dello spazio e dell’esplorazione spaziale sono e saranno sempre più strategici, per il rilancio economico del Paese, per la ricerca scientifica e per la protezione del nostro Pianeta e per farlo metteremo a disposizione il meglio della nostra tecnologia che, maturata negli anni, continuiamo a sviluppare ogni giorno spostando sempre più in alto gli obiettivi di innovazione“.