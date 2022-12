L’epidemiologo Kulldorff ed Elon Musk: “catastrofisti del Covid soli e frustrati, stanno diventando minoranza ridicolizzata”

MeteoWeb

“Dopo aver tentato di monopolizzare il megafono per quasi tre anni, i “faucisti” del Covid si ritroveranno presto soli e frustrati in una piccola minoranza ridicolizzata“. Lo ha scritto su twitter fa l’epidemiologo svedese Martin Kulldorff, professore presso la Harvard Medical School e da anni in prima linea a combattere il catastrofismo sul Covid-19.

Sotto il tweet, il commento di Elon Musk: “La corrente sta cambiando rapidamente per i faucisti“. Nei giorni scorsi Musk ha chiesto apertamente di indagare Anthony Fauci per chiarire le motivazioni delle rigide restrizioni adottate nel corso della pandemia come lockdown e green pass, contro cui Musk si è sempre schierato duramente. Anche negli USA il partito repubblicano, dopo aver conquistato la maggioranza della Camera, vorrebbe aprire una indagine sulla gestione della pandemia coinvolgendo proprio Fauci, esattamente come accaduto in Italia dove il nuovo governo Meloni ha annunciato una commissione d’inchiesta parlamentare sulla gestione del ministro Speranza.