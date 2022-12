La sabbia del Sahara e il tramonto sull’Etna | FOTOGALLERY

MeteoWeb

La sabbia del Sahara che da ieri avvolge il Sud Italia in un’atmosfera particolarmente affascinante e suggestiva, ha regalato un tramonto dalle tonalità giallastre nelle regioni meridionali in un giorno dell’Immacolata dai connotati africani per il meridione. Le temperature massime hanno superato i +20°C in molte località, e le immagini che arrivano dallo Stretto di Messina sono molto particolari.

Il sole, infatti, è tramontato proprio dietro i crateri sommitali dell’Etna inondando lo Stretto di giallo illuminando, basso sull’orizzonte, la polvere desertica sospesa nell’atmosfera.