Conto alla rovescia per il lancio di Vega C, a bordo i satelliti Pléiades

E’ partito il conto alla rovescia per il 2° lancio dell’anno del razzo europeo Vega C: la partenza è prevista alle 02:47 ora italiana del 21 dicembre dalla base di Kourou, in Guyana francese. A bordo gli ultimi due satelliti che completano la costellazione francese Pléiades per l’osservazione della Terra, realizzata e gestita da Airbus.

Tra poche ore dunque è in programma il secondo lancio per Vega C, la nuova versione potenziata del razzo dell’Agenzia Spaziale Europea realizzato negli stabilimenti di Colleferro (Roma) dell’italiana Avio. Il suo debutto è avvenuto a luglio, quando sono stati inviati in orbita con successo alcuni satelliti scientifici.

Il nuovo lancio prevede la messa in orbita dei Pléiades Neo 5 e 6, gli ultimi satelliti che comporranno un’innovativa costellazione francese per l’osservazione della Terra. Le operazioni si dovrebbero concludere in 1 ora e 52 minuti con l’accensione dell’ultimo stadio del razzo, Avum+, che poi si distruggerà rientrando nell’atmosfera.