Maltempo, alluvione in Toscana: esondato il Brana, domani scuole chiuse | LIVE

E’ una notte critica per il maltempo che sta duramente colpendo la Toscana: nelle ultime ore sono caduti ben 112mm di pioggia ad Acquerino (Sambuca Pistoiese), 109mm a Candeglia (Pistoia), 106mm a Pontelungo valle (Pistoia), 105mm a Vernio e Cantagallo, 95mm a Baggio (Pistoia), 87mm a Santomato (Pistoia), 83mm ad Albano (Monsummano Terme). In molte località si registrano allagamenti, come a Ponti alla Trave (Prato) dove è in corso la piena del torrente Bure (vedi foto in fondo all’articolo). I Vigili del fuoco del comando di Pistoia, a seguito delle precipitazioni ancora in atto, sono a lavoro con diverse squadre, giunte in rinforzo anche dai comandi di Firenze, Lucca e Arezzo, per risolvere gli interventi legati al maltempo, prevalentemente per vuotature di acqua dalle abitazioni e dalle strade. Sono attualmente giunte circa 70 richieste di intervento alla sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Pistoia, particolarmente colpite le frazioni di Chiodo e di Chiazzano nel comune di Pistoia. Si segnala l’intervento per l’allagamento del sottopasso della stazione delle Ferrovie dello Stato di Pistoia, dove sono a lavoro le squadre inviate dal comando di Firenze.

Sempre a causa della forte pioggia, fa paura il torrente Brana che rischia di esondare ad Agliana, come si può osservare nel video in alto a corredo dell’articolo. Purtroppo negli ultimi minuti il torrente è esondato in Via Lungobrana a sud di Pistoia, come possiamo osservare nelle immagini che arrivano in tempo reale:

Alluvione in Toscana: in corso l'esondazione del torrente Brana

Venerdì 16 tutte le scuole del pistoiese rimarranno chiuse. Lo hanno appena deciso le autorità.

Sotto osservazione anche il fiume Stella a Quarrata e l’Ombrone che si è gonfiato tra Pistoia e Quarrata. Il Comune di Pistoia ha chiuso numerosi sottopassi perché allagati, tra cui quello di Porta Nuova, che dà l’accesso alla città dall’autostrada, e quello della variante di Bonelle, che adesso è vigilato dai carabinieri. In località Chiazzano, sulla via per Prato, le strade sono allagate. L’acqua arriva alle porte delle case che costeggiano la via Pratese. La zona è densa di vivai verosimilmente allagati. In località Casalguidi, centro residenziale e produttivo, ci sono allagamenti diffusi nella parte di pianura dell’abitato.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze comunica che nelle ultime ore la rete di monitoraggio della Regione Toscana ha registrato precipitazioni diffuse con cumulati abbondanti nell’area del Mugello e nei bacini dell’Ombrone Pistoiese e del Bisenzio. Le piogge stanno causando l’innalzamento di tutti i livelli idrometrici, in particolare i valori del fiume Ombrone Pistoiese hanno superato la seconda soglia di guardia e quelli del fiume Bisenzio la prima soglia. Si raccomanda massima prudenza, specialmente durante il transito nei sottopassi e sulla viabilità prossima a torrenti e corsi d’acqua.

Oltre che in Toscana, anche tutti i corsi d’acqua che dall’Appennino ricadono lungo l’Emilia Romagna stanno rapidamente superando le soglie di guardia: è il caso del Marecchia, dell’Enza, del Reno.

Maltempo in Toscana: nave rompe gli ormeggi nel porto di Livorno

La nave Eco Valencia, ormeggiata nel porto di Livorno presso la calata Alto Fondale, a causa di un brusco peggioramento delle condizioni metereologiche e del rinforzare di un forte vento proveniente dai settori meridionali, questo pomeriggio ha rotto i cavi di ormeggio di prua e, spinta dal vento, si è intraversata fino a poggiarsi con la prua sull’adiacente Molo Italia. E’ quanto reso noto dalla Guardia costiera. Il personale della Capitaneria di porto ha subito allertato i servizi tecnico nautici ed è tempestivamente intervenuto presso la banchina, si spiega ancora, al fine di monitorare costantemente la situazione fino al completo ormeggio in sicurezza della nave con l’ausilio di due rimorchiatori. È stato richiesto altresì un immediato intervento a bordo da parte dell’ente tecnico, unitamente al personale della Capitaneria di porto, per la verifica dei danni subiti dalla nave ed al fine di definire le necessarie azioni da porre in essere per consentire a quest’ultima di completare le operazioni commerciali di sbarco delle merci in sicurezza e riprendere la navigazione verso il successivo porto.

