Maltempo, alluvione in Toscana: l’Arno supera il livello di guardia, situazione critica nel Pistoiese | LIVE

Interventi senza sosta per tutta la notte in Toscana, per il maltempo cha ha fatto scattare l’allerta arancione: colpita in particolare Pistoia e la Piana verso Agliana e Quarrata con oltre 110 mm di pioggia cumulati da giovedì sera. Il fiume Brana è esondato in alcuni punti, in particolare a Badia a Pacciana, frazione di Pistoia dove ha oltrepassato il ponte, con strade e case allagate: lo ha segnalato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Tra i fiumi l’Ombrone Pistoiese è arrivato al terzo livello di criticità, il fiume Bisenzio a San Piero a Ponti, già in provincia di Firenze, è sotto il secondo livello di guardia a 5 metri mentre l’Arno, anche per i rovesci nel Mugello, è “in progressivo aumento. E’ prevista una portata di 1.000 mc per tre metri di altezza a Firenze Uffizi e a San Giovanni alla Vena (Pisa) oltre i 1.500 mc. Nel resto della regione, se confermata l’attenuazione del maltempo, ci si aspetta un ulteriore calo generalizzato, eccetto che per l’Arno,” ha riportato Giani nelle scorse ore.

Alle 8 l’Arno ha superato a Firenze il primo livello di guardia, che è a 3 metri di altezza. Alla stazione idrometrica Uffizi 1 era a 3,02 metri, a Uffizi 2 a 3,91 metri, a Uffizi 3 a 3,02 metri. Il fiume è in piena a 941,80 metri cubi/secondo nel tratto fiorentino.

Il Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno monitora il funzionamento delle pompe idrovore e i corsi d’acqua di tutto il bacino dell’Ombrone pistoiese, dei torrenti Stella e dello stesso Brana. In poche ore, ha evidenziato il Consorzio, da un deflusso d’acqua quasi irrilevante si è passati al secondo e terzo livello di guardia in questi fiumi, alzandosi anche a 3-5 metri.

Nel resto della Toscana si sono registrate frane a Pescia sulla strada delle Cartiere, a Massa (Massa Carrara) sulla provinciale del Pasquilio e a Reggello (Firenze), in località Sant’Ellero.

